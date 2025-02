In ricordo del questore Palatucci 

A 80 anni dalla sua scomparsa, ieri, Tonara, ha commemorato l’ultimo questore di Fiume, Giovanni Palatucci, che fino al suo arresto nel 1944 salvò circa 5000 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti.Per l’evento promosso dal Comune, in collaborazione con polizia. parrocchia di San Gabriele, insieme all’Istituto comprensivo di Desulo e Gariwo Network, una lunga mattinata di eventi con l’inaugurazione di una stele nel Giardino dei giusti, e l’intitolazione di un albero di ciliegio. Veri protagonisti i giovanissimi con la narrazione della storia di Palatucci insieme a Mons.Gianfranco Zoccheddu, con gli interventi della sindaca Cristina Patta, del prefetto di Nuoro Alessandra Nigro e del questore Alfonso Polverino, passando per il comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese e il dirigente scolastico Luca Tedde. «Si tratta di un’iniziativa che abbiamo accolto con grande piacere da parte della Polizia che ogni anno commemora Palatucci ricordandone la figura - dichiara Tonina Lonzu, referente del Giardino dei Giusti tonarese - il lavoro dei nostri ragazzi è stato egregio e guardiamo già alle prossime iniziative in calendario». (g.i.o.)

