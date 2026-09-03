In Rianimazione dopo un’odissea 

È sempre più emergenza sanità in Barbagia-Mandrolisai, dove all’assenza di pediatri e psichiatri, si aggiungono i disagi per i pazienti diabetici, costretti ad un lungo tam tam fra gli ospedali dell’isola, nonostante il recente avvio del servizio ambulatoriale a Sorgono.È il caso di Salvatore Marotto (69) di Belvì, trovatosi a dover affrontare tre ricoveri ospedalieri a causa di una iperglicemia sfociata in coma iperosmolare.

A raccontarlo la figlia Alysia (28) reduce col resto della famiglia da giorni frenetici, terminati col ricovero del padre nella rianimazione del San Francesco di Nuoro. «Tutto è iniziato lo scorso 27 agosto - dichiara la giovane - quando mio padre ha manifestato debolezza e una glicemia che marcava un valore di 342. Ci siamo precipitati al San Camillo di Sorgono e lì è stato trattato con una flebo di insulina e cloruro di sodio, per poi essere dimesso con l’invito a recarsi il giorno dopo a Nuoro”.

Inizia così un lungo tour verso il capoluogo per la famiglia Marotto che una vita arrivata al San Francesco avrebbe riscontrato ulteriori criticità: «Nonostante le nostre richieste di ricovero - racconta la figlia Alysia - mio padre è stato dimesso perché non grave, dopo aver effettuato delle analisi e nuovo cicli di insulina».

La giovane decide di prendere ulteriormente la situazione in mano, facendo tappa nella mattinata di sabato 29 al Policlinico universitario di Monserrato. Ma anche stavolta non sarebbero arrivate le attese soluzioni. Domenica 30 la situazione precipita, Marotto viene trasporto col 118 a Sorgono e ricoverato in pronto soccorso, con un codice arancione: «Davanti ad un glicemia ferma a 560 - conclude la giovane - nella mattinata di martedì 31 ho dovuto sollecitare i diabetologi dell’ambulatorio alla periferia del paese a recarsi in reparto per visitarlo. Solo allora si è giunti alla conclusione che era necessario l'arrivo dell'elisoccorso».

Alysia Marotto accusa: «Siamo consci delle difficoltà del sistema sanitario e degli sforzi a cui sono sottoposti medici, infermieri e oss, ma questo sistema non può andare avanti a lungo. È assurdo che a Sorgono siano presenti pochissimi diabetologi ambulatoriali e per soli due giorni la settimana. Servono soluzioni immediate, perché a farne le spese sono sempre i più deboli».

Impossibile riuscire ad avere delle risposte più precise dall'Asl 3, i cui numeri di riferimento hanno squillato a vuoto per tutta la giornata di ieri.

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