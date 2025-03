In Rianimazione dopo l’incidente 

Un grave incidente si è verificato attorno alle 12 di ieri nella centralissima piazza Sant’Antonio a Macomer. Due persone sono rimaste ferite. Una, in particolare, ha riportate seri trauma. Giuseppina Palmas, 56 anni, di Macomer, che è svenuta dopo l’impatto, è ricoverata in Rianimazione. È stata prontamente soccorsa dall’equipe medicalizzata del 118 e immediatamente ricoverata con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L’altro ferito, il conducente della Peugeot coinvolta nello scontro, è stato invece ricoverato all’ospedale di Nuoro, per accertamenti. Una vettura è finita contro il muro di un negozio nel momento in cui tante persone erano impegnate nella spesa del sabato. L’incidente ha suscitato grande paura.

L’impatto

Sono tre le auto coinvolte nel sinistro: un’Audi, una Peugeot e una Panda. L’incidente si è verificato nell’incrocio tra le vie Sardegna e Toscana, nella piazza Sant’Antonio, nell’ora di punta nella giornata di ieri, davanti a centinaia di persone, che affollavano i supermercati e le varie attività commerciali che si affacciano attorno alla piazza.

La dinamica

L’Audi è stata spinta contro il muro di una attività commerciale di fronte alla piazza. Sul posto sono prontamente intervenuti, accanto ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Macomer e gli agenti del commissariato.

Le cause

Ancora da capire bene le cause all’origine dell’incidente. Forse per uno stop non rispettato o per la velocità o per una distrazione, sta di fatto che l’impatto è stato inevitabile. Le conseguenze peggiori per Giuseppina Palmas che è svenuta dopo lo scontro ed è stata trasportata in elicottero al Santissima Annunziata.

La circolazione

Il traffico è stato bloccato e deviato verso altre vie della cittadina. I carabinieri dovranno stabilire eventuali responsabilità e le cause che hanno determinato l’incidente. I mezzi coinvolti sono stati rimossi soltanto nel pomeriggio: sarebbero ingenti i danni anche per l’attività commerciale.

