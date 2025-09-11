In rete per il Premio Crespellani 

Il Comune sarà ente capofila al Premio Luigi Crespellani 2025, con il progetto “Rete Culturale Arborense: un patto culturale fra comunità dell’Oristanese”. L’iniziativa mira a rafforzare la cooperazione tra istituzioni e territori, valorizzando patrimonio e identità locale. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Simone Prevete, ha sottolineato come l’obiettivo sia «incentivare e promuovere – in una ottica di rete – le attività di ricerca, conservazione, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali». Un impegno che si lega alla rigenerazione urbana, alla salvaguardia del paesaggio e agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

Alla candidatura hanno aderito i Comuni di Allai, Ruinas, Santa Giusta, Sedilo, Usellus, Villa Verde e Villaurbana, insieme a partner accademici e istituzionali come l’Università di Cagliari, il Consorzio UNO e il CPIA4.

«La promozione sinergica della rete – recita la delibera – si confà alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla promozione della solidarietà e dell’inclusione sociale». (m.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA