In restauro il sarcofago romano 

Un cantiere particolare, messo in piedi grazie a un finanziamento ministeriale, per restaurare l’antico sarcofago romano strigilato (particolare decorazione a scanalature ondulate, comune in urne e sarcofagi dell'età classica) di Serramanna. Il prezioso reperto è al centro di un laboratorio di restauro nella sala Vico Mossa dell’Ex Ma, complesso che nel 2019 aveva accolto il sarcofago messo sotto tutela dalla Soprintendenza archeologica di Cagliari, con la collaborazione del Comune e di Perdafitta, il gruppo archeologico serramannese.

L’Ex Ma, in via Parrocchia, ha straordinariamente aperto le porte ai visitatori che a piccoli gruppi hanno potuto ammirare il sarcofago.

Il prezioso reperto romano nel 2019 era finito al centro di un caso politico: l’affidamento del trasporto a una ditta locale mise fine alle polemiche contro l’amministrazione comunale, accusata di non avere ottemperato alla richiesta di collaborazione della Soprintendenza “alla rimozione del reperto e al suo ricovero in una struttura adeguata”. Il sarcofago, fino ad allora, era detenuto dai proprietari di un’abitazione privata di via Petrarca, che, per consentire lavori di ristrutturazione, lo avevano spostato in strada. Il primo a indignarsi per lo stato di abbandono del reperto era stato uno dei maggiori artisti di Serramanna: Ferdinando Medda. Poi il trasferimento all’Ex Ma, e ora il restauro.

