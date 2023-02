In quindicimila hanno detto addio al capoluogo 

Vivere in centro a Cagliari? Un lusso sempre meno accessibile anche per chi in città ci è nato e cresciuto. E così, complici i prezzi delle case in costante ascesa, i canoni di locazione in aumento a doppia cifra percentuale e gli stipendi più leggeri, in migliaia negli ultimi venti anni hanno deciso di salutare la città per sempre per andare e vivere nei ben più convenienti Comuni dell’hinterland.

Dal 2001, secondo l’ultimo report Istat dedicato alle città metropolitane, la popolazione residente a Cagliari è infatti crollata di quasi il 9%. Un travaso inverso da quello registrato invece per i residenti delle periferie, contemporaneamente aumentati fino al 16%.

L’area di Cagliari raggruppa in totale 17 Comuni, per un’estensione di 1.249 chilomentri quadrati e oltre 421mila abitanti. A inizio millennio erano 149.092 i residenti a Cagliari città, numero calato dell’8,93% negli ultimi due decenni. Nel frattempo i centri della cosiddetta prima cintura, la fascia urbanizzata più vicina al capoluogo hanno dato ospitalità a 209.147 persone (+6,74% rispetto al 2021).

Ma a registrare un vero boom sono stati i Comuni della “seconda cintura” ancora più distanti dal centro cagliaritano, ma sempre più ambiti come dimora: qui infatti i residenti sono oltre 50mila in aumento dal 2001 del 16,23%.

