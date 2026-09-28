In quest’officina di sogni perduti sveliamo l’enigma della materia 

C’è un silenzio spesso e misterioso che avvolge le incisioni di Mimmo Paladino, una densità formale che non concede risposte immediate, ma impone un tempo di visione lento, quasi contemplativo. Al Museo Dart di Dolianova, la mostra “I luoghi del segno – Paladino / il segno inciso” (sino al 9 ottobre), ideata e curata da Casa Falconieri, centro di ricerca impegnato nella promozione culturale in Italia e all’estero, in collaborazione con l’Archivio Studio Enzo Di Martino, si trasforma in una immersione profonda nella poetica dell’artista campano. Oltre trenta opere grafiche dagli anni Novanta in poi tracciano una geografia dell’invisibile, dove la matrice incisa non è mai un mezzo di mera riproduzione, ma un territorio di scontro e rivelazione.

Piume e lame

Guardare un’incisione di Paladino significa addentrarsi in un campionario di archetipi sospesi tra il rigore della geometria e l’affiorare della memoria. Sul foglio di carta, stampato con sapienza artigianale nelle storiche stamperie come quelle di Roberto Gatti o Giorgio Upiglio, compaiono volti stilizzati, maschere immote, bucrani, arti disarticolati e cani erranti. Non c’è intento descrittivo: la figura non viene nominata ma “avvistata”, colta in quell’istante precario in cui emerge dal buio della materia. Il segno si fa ora fluido e avvolgente come una piuma, ora scavato e aspro come la lama di un coltello che ferisce la matrice. In questa continua tensione tra graffio e velatura, Paladino fonde le tecniche calcografiche contaminandole con una libertà visionaria che deroga alle regole classiche dell'incisione per obbedire soltanto all'automatismo del sogno e dell'immaginazione.

Nuove visioni

La poetica dell’artista, figura centrale della Transavanguardia, affonda le radici in una doppia anima: un bizantinismo arcaico e barbaro, rivolto al Mezzogiorno d’Italia, e uno sguardo nordico, attratto dalle tensioni del gotico. Nelle sue superfici convivono così un’iconografia quasi sacrale, popolata da croci ed elementi arcaici, e una serrata riflessione concettuale sul linguaggio. Le lettere dell’alfabeto e i numeri, sparsi sui fogli come nei cicli “Lacrimose” o “Voyelles”, perdono il loro significato puramente funzionale per assumere una valenza metafisica e cabalistica, trasformandosi in forme pure che dialogano con la grande letteratura, da Cervantes a Rimbaud, da Joyce a Eliot. Il segno diventa il dispositivo con cui Paladino ordina le forze in campo e costruisce una visione che prima non esisteva.

I due film

La mostra al Dart celebra così un legame profondo tra la Sardegna e la grafica d’arte, arricchito anche dalla proiezione dei suoi due lungometraggi, “Quijote” e “La divina cometa”, dove la regia cinematografica si rivela per Paladino una naturale estensione della scultura e della pittura, un modo per «plasmare la luce». Ma è soprattutto nell'universo del segno inciso che l’artista ci consegna la sua verità più profonda: un’opera inattualmente contemporanea, che rifiuta la consolazione della forma finita per spalancarsi, come una partitura di John Cage, sul valore rivelatore del silenzio.

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