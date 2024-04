«In questo tempo segnato dalla guerra voi giovani siate artigiani della pace» 

Città del vaticano. È quasi la fine del suo discorso nella festosa udienza in Sala Nervi agli oltre seimila alunni e insegnanti della Rete nazionale delle Scuole di Pace, giunti da 94 città da tutta Italia. E il Papa, facendo una pausa, sembra per un momento raccogliersi in sé stesso. «Vorrei parlarvi due minuti sulla guerra - dice Francesco “a braccio” -. Pensate ai bambini che sono in guerra, pensate ai bambini ucraini che hanno dimenticato di sorridere. Pregate per questi bambini, metteteli nel cuore i bambini che sono in guerra. Pensate ai bambini di Gaza, mitragliati, che hanno fame. Pensate ai bambini. Adesso un piccolo silenzio, e ognuno di noi pensi ai bambini ucraini e ai bambini di Gaza». Poi, proprio al termine del suo intervento, ribadisce: «Vi siano a cuore i bambini ucraini, che dimenticano di sorridere; i bambini di Gaza, che soffrono sotto le mitraglie». È un incontro toccante sul tema della pace: «In questo tempo ancora segnato dalla guerra, vi chiedo di essere artigiani della pace».

