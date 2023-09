«In questi anni l’amministrazione li ha trascurati» 

C’è chi sostiene che il mercato di Santa Chiara oggi sia «il risultato della mancanza di visione politica della precedente amministrazione che ha trasformato quella struttura facendola diventare qualcosa che non era», dove oltre a poter fare la spesa si può mangiare e bere, «e che, evidentemente, ai cagliaritani non piace», dice un esponente della maggioranza di Palazzo Bacaredda. Quando nel 2018 il mercato di Santa Chiara è stato ristrutturato, Marzia Cilloccu (oggi consigliera di opposizione con Orizzonte Comune) all’epoca era esponente di quella amministrazione. «Se il mercato di Santa Chiara è in crisi e adesso si pensa addirittura alla sua chiusura la responsabilità è di chi negli ultimi anni, dopo la ristrutturazione del 2018, lo ha completamente trascurato», dice. «Eppure la maggioranza in questi anni ha portato in Consiglio una mozione, approvata all’unanimità, che prevedeva un percorso che dai parcheggi di Cammino nuovo arrivasse fin dentro il mercato, passando attraverso l’ascensore. Una soluzione che avrebbe agevolato e non poco la vita di quel mercato, il più storico di Cagliari, ma tutto è stato lasciato al caso. Nessuna promozione, nessuna valorizzazione. Un peccato».

