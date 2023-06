In questa stagione nessun successo 

Il Cagliari, come già successo col Parma la settimana scorsa, cerca ai playoff la prima vittoria stagionale sul Bari. Nelle tre sfide di questa Serie B i biancorossi sono riusciti a strappare una vittoria e due pareggi entrambi allo scadere, anche con un po' di fortuna.

La stagione

Il 17 settembre arriva la prima delle due sconfitte stagionali alla Domus. Partita equilibrata, ma al 77' Maita trova Cheddira (tenuto in gioco da Goldaniga) e il tocco del marocchino vale il definitivo 0-1. Non bastano il successivo rosso a Pucino e il palo colpito di testa da Pavoletti allo scadere. Il 18 febbraio al San Nicola in panchina c'è Ranieri. Lapadula colpisce subito, al 2' di testa su cross di Mancosu, poi al 56' prende in maniera ingenua il secondo giallo. Il Cagliari gestisce anche bene l'inferiorità numerica, finché nel recupero Makoumbou rinvia Maiello anziché il pallone per un rigore evitabilissimo che Antenucci trasforma al 95' per l'1-1. E la fotocopia è giovedì: Lapadula ancora in gol di testa su cross di Mancosu (9'), Antenucci entra solo per calciare dal dischetto dopo il fallo di Altare su Folorunsho (96').

Il bilancio

A Bari il Cagliari ha vinto 6 volte, l'ultima il 6 maggio 2016: lo 0-3 valso la promozione. Poi 12 pareggi e 6 sconfitte. (r. sp.)

