Orani alza le barricate «contro pale eoliche che qui nessuno vuole, tanto meno davanti a monte Gonare», ha detto ieri sera il sindaco Marco Ziranu, nell’assemblea pubblica, nell’auditorium delle scuole. «Ci opporremo con tutte le nostre forze, perché siamo davanti a un’imposizione», ha aggiunto Antonio Lombardo, del comitato “Stop alla speculazione energetica”. Domani, festa di Gonare, banchetto per la raccolta delle firme per la legge Pratobello 24 ai piedi del monte.

La battaglia contro la speculazione energetica raggiunge anche Tiana che ieri sera ha ospitato un dibattito in Municipio, promosso dal gruppo d’opposizione in Consiglio comunale. Presenti decine di cittadini del territorio. Sono intervenuti il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, l’avvocato Michele Zuddas, Cristina Piras, capogruppo di minoranza, il sindaco Pietro Zedda e la collega di Olzai, Maddalena Agus.

«Lo scopo dell’incontro - ha detto Piras - è quello di dare un’informazione ai cittadini affinché possano esprimere il proprio pensiero in modo autonomo, senza influenze politiche. Non è un dibattito a scopo politico ma informativo, al fine di sensibilizzare tutti su un tema di fondamentale importanza per il futuro della nostra terra». I volontari hanno raccolto fino a tarda sera decine di firme: dai giovanissimi agli anziani. «Qualsiasi decisione presa anche nel più piccolo dei paesi incide indirettamente su tutta la nostra Isola - ha detto Michele Zuddas -. In questa battaglia Tiana vale quanto Cagliari, Sassari. La guerra si vince di battaglia in battaglia». Si moltiplicano gli incontri territoriali “Dalle inchieste giornalistiche alla rivolta moderna di Pratobello” col caporedattore Mauro Pili. Oggi sarà a Orgosolo (ore 10.30 auditorium comunale) con il sindaco Mereu e il giornalista Michele Tatti. (g. i. o.)

