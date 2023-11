«In quella strada si rischia la vita» 

Buche, asfalto sgretolato, scarsa illuminazione, carreggiata stretta. Si respira un forte malcontento tra i cittadini che quotidianamente percorrono la strada de “Is Canadesus” tra Assemini e Sestu. C’è chi ci vive a fianco, chi la percorre per motivi di lavoro e chi ci passa per raggiungere le numerose attività presenti nella zona industriale di Sestu. Sono tutti d’accordo sulla totale assenza di sicurezza.

I pericoli

Lo testimonia Gabriele Brundu, 52 anni, impiegato contabile: «Percorro quella strada ogni giorno per recarmi a lavoro. L’asfalto presenta vari fossi ma uno in particolare lo reputo veramente pericoloso, diverse persone che conosco hanno subito seri danni all’auto che in alcuni casi sono state addirittura portate via con il carro attrezzi. I vigili sono stati allertati ma hanno risposto che è presente il cartello “strada dissestata-banchina sdrucciolevole”. Altro che strada dissestata, è pericolosissima. Va comunque riconosciuto il fatto che, a seguito del cedimento del manto stradale avvenuto dopo le ultime forti piogge, l’amministrazione ha apportato prontamente le dovute manutenzioni».

Prosegue Dino Peddio, 68 anni, esercente: «Lavoro in questa rivendita da quarant’anni. La strada, in passato, era utilizzata come penetrazione agricola da poche persone. Oggi il traffico è ingente poiché funge da arteria principale di collegamento tra le Statali 130 e 131. Siamo in attesa che venga attuato il famoso provvedimento viario che c’è stato promesso e che prevedeva, tra le altre cose, l’allargamento della carreggiata, l’illuminazione e il rispetto del carico da parte dei veicoli».

L’assessora

Alessia Meloni, assessora ai Lavori pubblici, dichiara: «Mi è stato appena trasmesso il progetto preliminare che ho ricondiviso con i vari uffici e che prevede anche la messa in sicurezza della strada. Il progetto nato nel 2021 coinvolge la Città metropolitana e i Comuni di Assemini e Sestu e vogliamo sia ripreso in mano. Sarà premura della nostra amministrazione anche accertarsi che i lavori si integrino al meglio con quelli in fase di progettazione per la realizzazione del Piano d’insediamento produttivo».

Il dibattito

Anche l’opposizione sollecita interventi. Per Massimo Carboni, portavoce di Fratelli d’Italia, «Assemini è un paese con grandi potenzialità. Sistemare quella strada garantirebbe un potenziamento delle attività locali e un maggior lustro alla cittadina. La viabilità è un tema caro a noi asseminesi». Prosegue Ignazio Pireddu, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia: «Ho chiesto in Consiglio comunale interventi migliorativi. Finché non sarà possibile una sistemazione definitiva, sarebbe quantomeno auspicabile il posizionamento di un autovelox fisso e la creazione di una rotonda nel punto di congiunzione con la “Strada dei canadesi”».

L’assessore ai Servizi tecnologici e manutentivi Matteo Venturelli, replica: «Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni sulla strada in questione, molto trafficata e pertanto soggetta all’usura del manto stradale. Per questo motivo viene spesso manutenzionata. L’amministrazione, come per l’Assemini-Decimomannu, si è attivata fin da subito per sollecitare la Città metropolitana a dar seguito alle progettazioni esistenti per la messa in sicurezza».

