«In quella Statale si rischia la vita» 

Tragedia sfiorata prima dell’alba nel tratto di strada statale 387 che collega San Vito con Ballao per dei piccoli massi che sono franati sulla carreggiata. A rischiare gravi conseguenze l’assessore di Villaputzu Gabriele Porcu, medico veterinario di professione. Medico che ogni giorno per lavoro percorre quel tratto per andare al lavoro negli uffici dell’azienda sanitaria di Isili.

L’incidente

«Da diverso tempo – racconta Porcu – verso le 5 del mattino mi metto in viaggio da Villaputzu per raggiungere Isili. Tante volte ho visto dei massi in mezzo alla carreggiata che, per fortuna, sono riuscito a schivare. Ieri invece non ci sono riuscito e sono andato a sbattere. Per fortuna non sono finito fuori strada, oltre il guardrail. L’impatto però è stato molto forte, il cerchione della gomma anteriore si è spaccato e anche la gomma. Danni ingenti, io me lo sono cavata con un grosso spavento».

La denuncia

L’incidente al chilometro 74 della Statale, poco distante dalla chiesetta di San Giorgio (territorio di San Vito). «Suppongo – spiega Porcu – che sui versanti della montagna che accompagnano la 387 ci siano dei cinghiali che continuamente smuovono la terra e dunque favoriscono la caduta dei massi. Tante altre persone hanno avuto dei problemi, credo sia il caso di denunciare un pericolo che potrebbe trasformarsi in tragedia».

Al lavoro, ieri, Gabriele Porcu non è potuto arrivare: «Con fatica e andando piano piano son riuscito a rimettere in strada l’auto e arrivare in un’officina. Oltre al cerchione spaccato c’erano danni alla carrozzeria. Solo grazie al sistema di controllo tecnologico dell’auto sono riuscito a non finire fuori strada».

I pericoli

Non è la prima volta che la Statale 387 presenta dei rischi. Prima erano le gallerie (a trent’anni dalla loro realizzazione, dopo innumerevoli proteste, nel 2019 sono state finalmente illuminate), poi gli animali in mezzo alla carreggiata, poi ancora dei tratti che avevano ceduto. Adesso – dopo la soluzione delle vecchie criticità – i piccoli massi che franano sulla carreggiata.

Gabriele Porcu quasi ogni mattina si imbatte in queste pietre che rotolano dal monte: «Mi fermo, scendo dall’auto e le sposto anche perché probabilmente sono uno dei primi a percorrere la 387 prima dell’alba. Ora basta, presenterò una denuncia contro l’Anas, non si può pensare di risolvere il problema piazzando ogni tanto delle reti rosse per imbrigliare i massi che rotolano. Il problema è lungo tutto il versante, non solo in qualche punto. Si rischia un incidente ogni volta che si va al lavoro».

