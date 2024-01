«In quel rogo abbiamo rischiato la vita» 

Sono passati dodici giorni da quel 6 gennaio in cui hanno rischiato di perdere la vita i residenti del condominio di via Carife 6 ad Assemini, di proprietà di Area. E per Alberto Mascia, 53 anni, cuoco, non è ancora possibile accedere al suo appartamento al primo piano della palazzina per recuperare i suoi averi e, soprattutto, i ricordi degli ultimi quattordici anni custoditi dentro quell’appartamento.

«Miracolato»

C’è commozione nel volto di Mascia quando racconta del giorno dell'Epifania: «Mi reputo un miracolato. Quella notte mi sono alzato verso le due del mattino per bere un bicchiere d’acqua. Raggiunta la cucina ho sentito un botto e iniziato ad annusare nell’aria l’odore del fumo. In fretta e in furia, indossando solo una maglietta, sono sceso al piano terra e mi sono ritrovato catapultato dentro un film. Ho avuto difficoltà a scendere la rampa delle scale, già avvolte da un fumo denso e tossico. Le fiamme stavano invadendo il piano pilotis, inidoneo a ospitare autoveicoli. Eppure una macchina diesel vi era parcheggiata e ancora oggi non si sa se abbia preso fuoco per un incendio doloso o meno».

Il malore

Mascia prende il respiro, tutt’ora affannoso per via dei fumi tossici inalati: «A giorni ritirerò il referto della visita pneumologica. Ho un forte dolore alla schiena, all’altezza dei polmoni, e non riesco a fare dei respiri profondi. Se sia solo ansia lo dirà la diagnosi. Intanto, per tre giorni dopo l’incendio sono rimasto a letto con la febbre alta».

Sulla fronte i segni del fuoco sono evidenti, per questo il cuoco asseminese non vuole essere fotografato. «Lo spavento è stato indescrivibile e paralizzante, perché in quel momento pensavo alle famiglie, ai bambini, agli anziani e ai disabili che vivono vicino a me. Sono state ore interminabili ed estenuanti. Dopo aver chiamato i vigili del fuoco abbiamo atteso 40 minuti che arrivasse l’autopompa da Cagliari. Intanto, d’impulso, io e altre persone abbiamo cercato di domare le fiamme con l’acqua, per evitare che raggiungessero le bombole del gas nelle cucine sovrastanti».

I danni

A oggi gli abitanti di via Carife sono ancora in attesa del sopralluogo del perito dell’assicurazione: «Il lunedì successivo all’accaduto, un ingegnere di Area ha effettuato un’ispezione e stilato una relazione sulle condizioni dello stabile. Siamo però in attesa della perizia della compagnia assicuratrice. I carabinieri, a cui avrei voluto presentare denuncia, non hanno acconsentito che facessi l’esposto per l’assenza di un rapporto dei vigili del fuoco che dichiarasse la dolosità dell’incendio. Ciò che mi preoccupa, al fine dell’intervento dell’assicurazione, è la totale mancanza di un impianto antincendio».

Il sogno di Mascia è quello di poter rientrare in quell’appartamento e recuperare oggetti e ricordi: «Spero che vengano fatti i lavori di manutenzione al più presto per due motivi: per poter togliere i sigilli che mi impediscono di accedere a casa mia, anche se quasi tutto ciò che vi era all’interno è cosparso di una fuliggine grassa; e perché vorrei che venisse messa in sicurezza l’intera struttura che, dopo l’esposizione alle fiamme, potrebbe risultare pericolosa, soprattutto il piano pilotis dal quale si accede al vano scala per raggiungere gli appartamenti. Quella notte due persone sono state portate in ospedale, una donna incinta e un anziano disabile. La struttura, se le fiamme avessero raggiunto le bombole, sarebbe potuta esplodere. Un trauma per molti che ci abitano».

Mascia è ospite di familiari e amici. Un conoscente ha pensato di organizzare una raccolta fondi per aiutare il cuoco rimasto senza casa.

