In quattromila ballano in via San Martino 

Quattromila persone in centro a cantare e ballare sino a notte fonda con le hit del dj Sandro Murru. Uno show dance organizzato dal comune di Selargius per salutare l’estate all’insegna del divertimento. Ma non sono mancate le polemiche di una parte dei commercianti di via San Martino.

«Mezza via è stata esclusa dalla festa. Sono stati invitati ambulanti, con bancarelle e camionbar, tranne i commercianti che potevano essere coinvolti in maniera differente e soprattutto con anticipo», lamentano i titolari delle attività concentrate nella parte finale di via San Martino. «Ben vengano queste iniziative, anzi speriamo che se ne organizzino delle altre. Ma devono essere gestite in maniera differente e coinvolgendo veramente tutta la via. Non si deve semplicemente consentire agli abitanti di ballare e divertirsi. Anche noi vogliamo riportare agli antichi fasti la via, ma non a queste condizioni: ci piacerebbe vedere più panchine e cestini, maggiori controlli e più parcheggi liberi per i nostri clienti», chiedono i commercianti.

«Dispiace che anche davanti ai nostri sforzi e all’indiscusso successo dell’evento ci sia chi trova comunque qualche ragione per lamentarsi», il commento dell’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. «Nessun commerciante è stato escluso», precisa, «anzi, sarebbe stato bello vedere tutte le attività della via aperte. Resta la nostra disponibilità al confronto e perché no, anche a ricevere proposte per nuovi appuntamenti che speriamo possano riempire la via San Martino e regalare leggerezza e allegria».