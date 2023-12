In quattro minuti Il san marzano fa male al budoni 

Budoni 0

San Marzano 2

Budoni (4-4-2) : Marano, Zuppi (23’ st Assoumani), Farris, Demoleon, Fremura; Ortenzi, Stefanoni (45’ st Mauriello), Bammacaro (39’ st Mebrouk), Lancioni; Quintero (23’ Santoro), Spano. In panchina Faustico, Caparros, Gucciardi, Scolaro, Soyemi. Allenatore Petrone.

San Marzano (3-4-3) : Cevers, Bruno, Altobello, Musso; Mancini, Di Gennaro (31’ st Emmanouil), Favo, Rossi; Camara (20’ st Cuomo), Ferrari, Marotta (31’ st Melillo). In panchina Pareiko, Cusati, Pisciotta, Penka, Musumeci, Coly. Allenatore Zironelli.

Arbitro : Laganaro di Genova.

Reti : nel secondo tempo 16’ Di Gennaro, 20’ Bruno.

Note : angoli 6-3; ammoniti Rossi, mister Petrone, Ferrari, Zuppi; recupero 2’pt-4’st.

BUDONI. Crisi in casa Budoni, contro il San Marzano arriva la quarta sconfitta consecutiva. Una gara dal doppio volto, perché se nel primo tempo il Budoni ha messo in mostra buoni spunti di gioco sfruttando la rapidità di Lancioni, ieri uno dei più positivi, la ripresa è stata sotto tono, certificata dai due gol subiti in poco meno di 5’, compresa la difficoltà a creare veri pericoli alla difesa ospite.

La cronaca

Prima frazione divertente, con occasioni per ambedue le parti. La prima della gara capita ai biancazzurri, al 20’, corner velenoso di Spano calciato direttamente in porta, la respinta di Cevers viene intercettata da Ortenzi, ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 23’ Camara supera Zuppi, dal fondo serve Ferrari, bravo Marano a salvare il risultato. Nel finale Lancioni, direttamente su calcio da fermo da posizione defilata, tenta di sorprendere Cevers ma quest’ultimo allunga la traiettoria sopra la traversa.

Ripresa

Il Budoni non riesce a costruire e il San Marzano, alla prima occasione, passa a condurre: Di Gennaro semina il panico dentro l’area e a tu per tu con Marano non sbaglia. Passano 4’ ed ecco il raddoppio degli ospiti su calcio d’angolo, lo spiovente cade sui piedi del difensore Bruno, si gira e in mischia insacca. Al 41’ il subentrato Mebrouk riapre la partita ma illude i tifosi, poiché l’assistente segnala la posizione di fuorigioco.

Davide Ungredda

