In Qatar Bagnaia frena: «Non è un match point»  

Losail. «Non considero questo weekend come un match point. Sono troppi 23 punti da guadagnare su Jorge, che sta facendo un lavoro ottimo». Francesco Bagnaia si prepara al Gran Premio del Qatar, penultima gara di un mondiale MotoGp che lo vede protagonista di un duello serrato, tutto tra ducatisti, con lo spagnolo Martin: «È importante pensare sessione dopo sessione: è tornato a posto il mio time attack, è un tracciato che mi piace: siamo sempre stati competitivi a parte l'anno scorso e penso che la nostra moto si adatti a questa pista». Torna alla mente la sua caduta del 2022 in Qatar: «Ero al limite, stavo lottando con Jorge e ho perso l'anteriore. Lui poteva farsi davvero male, è stato un inizio problematico della stagione», dice “Pecco”. «Bastianini? Ne ho parlato col team, se è in grado di spingerlo può farlo, poi vedremo dalle situazioni. Penso che proveremo a collaborare». E poi «14 punti non sono nulla, ogni weekend si possono vincere o perdere tanti punti. L'importante è mantenere la calma e dare il massimo». Martin concorda: «Possiamo fare errori, ma se li fai perdi il Mondiale. Dobbiamo essere veloci, ma senza sbagliare».

Oggi si comincia: alle 13.45 le prime libere, alle 18 le seconde. Domani ancora una sessione alle 13, seguita dalle qualifiche e, alle 18, dalla Sprint Race. Domenica, alle 18 la gara sotto i riflettori, preceduta da quelle di Moto3 (ore 15) e Moto2 (16.15).

