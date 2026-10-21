In Puglia il confronto sull’uva da tavola 

Alla Fiera del Levante di Bari per incontrare gli operatori del comparto dell’uva da tavola e creare occasioni di confronto e affari avendo anche cura della sostenibilità ambientale e con una attenzione particolare all’innovazione tecnologica e ai sistemi di allevamento della pianta. Il “Distretto Sant’Isidoro Mario Fadda” ha partecipato alla Fiera del “Luv” in Puglia col suo presidente Carlo Secci, il consigliere Efisio Perra e i produttori maresi Giuseppe Corona, Francesco Pinna e Marco Farci.

Tutti arrivati per uno degli appuntamenti più importanti in Italia riguardante la filiera dell’uva da tavola. «Tre giorni per confrontarsi, conoscere, scoprire innovazione e sostenibilità, incontrare operatori, creare relazioni e portare a casa nuove idee», hanno detto i rappresentanti del Distretto (che comprende anche i Comuni di Maracalagonis, Quartucciu e Quartu e la Coldiretti): «L’obiettivo? Fare sistema, produrre e vendere meglio».

Attualmente la superficie a uva da tavola nel territorio del Distretto è di circa 200 ettari: tra le qualità prodotte ci sono il Carndinal, Vittoria, Paghieri, uva Italia. Tra gli obiettivi, l’incremento dell’uva senza semi. (ant. ser.)

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