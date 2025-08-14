VaiOnline
Teulada.
15 agosto 2025 alle 00:47

«In Provincia spazio anche al Basso Sulcis» 

A seguito del rientro di Teulada fra i comuni del Sulcis, c’è una comunità in più nel contesto della nuova Provincia che prenderà forma con le elezioni del 29 settembre prossimo, sotto la guida di Mauro Usai. Un comune fortemente legato al resto del territorio che non ha nessuna intenzione di svolgere il ruolo della cenerentola del Sulcis e rivendica attenzione. Eterna periferia o protagonista nello scacchiere ormai disegnato dai sindaci del territorio, presto si saprà. «Dal punto di vista della posizione geografica e delle carenze infrastrutturali - ha detto il sindaco Angelo Milia - siamo sicuramente una periferia, ma dal punto di vista politico e socioeconomico, pensiamo di avere una posizione molto centrale nell'ambito della provincia e riteniamo che il territorio del basso Sulcis, alla stregua degli altri territori, debba essere rappresentato nel consiglio provinciale». Allineamento alla posizione assunta da tutti gli altri 23 sindaci che sul futuro, hanno dimostrato, riportandolo nero su bianco, di avere le idee chiare. Un documento sul quale non sarebbero di secondo piano nemmeno le prospettive del comune di Teulada che nella provincia del Sulcis Iglesiente, ci si ritrova a tutti gli effetti. Un ruolo da protagonisti che, qualora nn fosse possibile, come singolo comune, lo sarà sicuramente come territorio: il basso Sulcis.

