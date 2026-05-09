In Provincia arrivano i rinforzi con 18 assunzioni 

Organizzazione, assunzioni e Consorzio industriale sono i temi caldi nell’agenda di lavoro del presidente della Provincia Paolo Pireddu. Sul fronte del personale, entro il 2026 sono previsti 18 ingressi, inseriti nel piano integrato di attività e organizzazione 2026‑2028. «Il piano - evidenzia Pireddu - è una prima risposta alle criticità rilevate e alle esigenze evidenziate dagli uffici. È un atto importante, che consente di intervenire sulle situazioni più urgenti e avviare un percorso di rafforzamento dell’organico. Siamo già nelle condizioni di affermare che a seguito dell’approvazione del rendiconto, potrà essere ampliato in maniera significativa, con ulteriori risorse destinate a nuove assunzioni per oltre un milione di euro. Le assunzioni consentiranno di rafforzare in modo mirato i settori maggiormente strategici e più esposti, a partire dalla Stazione unica appaltante, fondamentale per il supporto ai Comuni e per la gestione delle procedure interne, e dalla viabilità. Sono inoltre previste figure di supporto alla presidenza e al Consiglio, individuate in coerenza con le esigenze organizzative e funzionali. Si tratta di un supporto finalizzato ad assicurare continuità, coordinamento e tempestività all’azione politico-amministrativa, tenendo conto della particolare natura dell’ente e del ruolo svolto dagli amministratori, impegnati sia nei rispettivi Comuni sia nelle funzioni provinciali. Parallelamente, stiamo lavorando a una riorganizzazione dell’ente, che dovrà essere definita entro la metà di giugno».

Nel dettaglio, ci saranno 12 assunzioni a tempo indeterminato, distribuite tra i settori chiave dell’amministrazione: gli Affari generali saranno potenziati con quattro nuovi amministrativi, mentre Edilizia e Istruzione accoglieranno due funzionari, uno amministrativo e uno tecnico. Due posti anche nel settore Finanziario e delle Risorse umane, tra cui un dirigente (in sostituzione di Mariano Meloni) altrettanti alla Viabilità. La segreteria generale completerà il quadro con un istruttore amministrativo e un funzionario. Accanto alle assunzioni stabili, previsti sei contratti a tempo determinato, destinati agli uffici di supporto politico. Tre figure andranno nello staff della presidenza, tra cui un capo di gabinetto e tre all’ufficio del Consiglio, con profili amministrativi full o part time.

Avviata anche la procedura per individuare il delegato del presidente al Consorzio con la pubblicazione dell’avviso per sei giorni, fissando al 14 maggio il termine per la presentazione delle candidature. La decisione arriva dopo gli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA