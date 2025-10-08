In Promozione passano ai playoff otto formazioni 

Quattro squadre ai playoff di Serie D e di Eccellenza, otto (complessivamente) a quelli di Promozione. Le regole della stagione 2025-26 cambiano per quest’ultimo torneo, nel quale sinora erano quattro (due per girone) i club ammessi agli spareggi.

In Serie D parteciperanno alla fase post campionato i club classificatisi dal secondo al quinto posto. In caso di più squadre a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa in quest’ordine: i punti conquistati negli scontri diretti tra tutte le squadre interessate, la differenza reti in questi match e, secondariamente, quella generale, il maggior numero di reti segnate in campionato e la miglior posizione in classifica nella coppa disciplina. Infine, il sorteggio. Gli spareggi si giocheranno in una gara di sola andata (seconda contro quinta, terza contro quarta) in casa di chi è arrivato davanti in campionato. Sono previsti eventuali supplementari ma non i rigori: con la parità al 120’ passerà il turno chi gioca davanti al proprio pubblico. Stessa regola è prevista per la finale.

Anche in Eccellenza sono previsti gli incroci seconda-quinta, terza-quarta. Con una differenza: se il distacco in classifica tra seconda e quinta fosse di almeno 10 punti, la seconda andrebbe direttamente alla finale; così anche in caso di uguale distacco tra terza e quarta. Le partite del primo turno saranno di sola andata e giocate in casa di chi è arrivato davanti nella stagione regolare, che passerebbe il turno in caso di parità (dopo i supplementari). Nel secondo turno è previsto anche il match di ritorno, con l’eventuale extra time se il risultato fosse in parità. Anche in questo caso il club meglio piazzatosi in campionato passerà il turno e accederà agli spareggi nazionali (come il Monastir nella scorsa stagione).

In Promozione infine da quest’anno sono quattro (per girone) le squadre ammesse ai playoff. Erano due sino a pochi mesi fa. Stesse regole, comprese quelle sugli eventuali distacchi. Nel primo (seconda-quinta, terza-quarta) e secondo turno (le due vincitrici), in cui si incroceranno squadre dello stesso girone, sono previste gare di sola andata in casa della società arrivata davanti in campionato; nel terzo turno invece si sfideranno con match di andata e ritorno le vincitrici e le perdenti del turno precedente così da creare una graduatoria utile per eventuali ripescaggi. In questo caso sono previsti supplementari e rigori.

