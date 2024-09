“In Progress One”, il festival musicale entra nel vivo 

Entra nel vivo, a Sestu, la diciottesima edizione del festival musicale “In Progess One” che fino a sabato animerà la cittadina grazie ai numerosi ospiti. Un festival che sarebbe dovuto iniziare in anticipo ma che ha avuto diversi contrattempi a causa del meteo. Come il rinvio della giornata dello scorso 8 settembre con Elena Manunza e la sua arpa, spostato a domani, alle 18,30, all’Olivarium in via Ottaviano Augusto. Il concerto previsto a casa Ofelia dei Gaia Cuatro e di Simone Soro è stato invece dirottato allo Spazio Samsa in via Gramsci 5, oggi alle 21.

L'edizione 2024 promette un'esperienza musicale con diversi generi musicali per tutti i gusti: dal jazz all'elettronica, passando per musica classica e sperimentale, sino ad arrivare alla musica contemporanea e alla riscoperta di vecchi classici. L’organizzatore Pierpaolo Meloni evidenzia: «Le prime giornate sono andate molto bene con due splendidi concerti di Roberto Bernardini e Paolo Zara. Il titolo di questa edizione è "Strumentazioni" poiché il tema sta ad indicare l'utilizzo di uno strumento che viene esaltato durante l'esibizione. Ad esempio il pianoforte nell'esibizione verrà accompagnato da strumenti elettronici - sintetizzatori - che serviranno ad esaltare e arricchire lo strumento stesso. Diventerà un'azione di comunicazione con uno strumento specifico».

«Sono concerti unici», continua Meloni, «basti pensare che David Cross con la sua band partiranno da Sestu per poi iniziare a girare il mondo con un tour internazionale. Gli Area Open Project dopo 50 anni riproporranno l'intero album di esordio del 1973 "Arbeit Macht Frei", che non è mai stato esibito nella sua completezza dal vivo».