In programma undici partite 

È un sabato di anticipi nei tornei calcistici nazionali e sardi. In programma undici match tra Serie D, Eccellenza e Promozione. In Serie D si disputano Nocerina-Cos e Latte Dolce-Anzio: la squadra del Sarrabus sul difficile terreno campano cerca la scalata ai vertici del torneo, il club sassarese ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona playout.

In Eccellenza giocano tutte le formazioni di testa. Campo principale quello della capolista Ilva, che ospita il Sant’Elena, mentre la Ferrini Cagliari attende la Tharros, il Bosa sfida il Carbonia e il Taloro cercherà i tre punti col Tempio.

Nel girone A di Promozione si giocano Castiadas-Arbus, Cus Cagliari-Pirri e Idolo-Lanusei; nel gruppo B ecco Abbsanta-Macomerese e Alghero-Usinese.

