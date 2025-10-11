VaiOnline
la giornata
12 ottobre 2025 alle 00:26

In programma Nuorese-Iglesias e Ilva-Ferrini 

Archiviati i match giocati ieri (Taloro-Ossese e Tempio-Carbonia), e parlato più diffusamente del derby d’Ogliastra tra Tortolì e Lanusei in un’altra pagina, restano cinque partite di cui dar conto in Eccellenza, che oggi pomeriggio prevede il quinto turno di un campionato sinora alquanto incerto. Non c’è una squadra la quale, al momento, abbia avuto la capacità di staccarsi nettamente dalle altre: in testa c’è il Tempio a quota 11 dopo il successo faticoso col Carbonia, e solo un punto più giù si trova la Nuorese in campo oggi contro l’Iglesias nel big match di giornata (gli ospiti hanno 8 punti e sono terzi assieme al Lanusei).

Il programma: alle 15 l’Ilvamaddalena, retrocessa dalla Serie D e un po’ in difficoltà, sfida la Ferrini Cagliari, che dopo un avvio stentato ha colto il primo successo. Alle 16 sarà la volta di Atletico Uri-Calangianus, coi padroni di casa a loro volta caduti dalla quarta serie e ancora alla ricerca di un equilibrio e gli ospiti inaspettatamente nelle retrovie della classifica; Buddusò-Santa Teresa, le due matricole ultime a quota uno; Sant’Elena-Villasimius, coi quartesi in zona playout e i rivali a -4 dalla vetta.

