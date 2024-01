In programma dieci partite 

La capolista Ilvamaddalena sul campo dell’Ossese in Eccellenza, la Verde Isola contro la Gialeto nel girone A di Promozione, l’intero gruppo B di quest’ultimo campionato tranne la battistrada Nuorese, che ha già giocato ieri. È il programma odierno dei principali tornei dilettantistici nell’Isola, dieci partite con fischio d’inizio alle 15. Nel massimo campionato sardo l’Ilva ha l’occasione per intraprendere una fuga che potrebbe essere definitiva, vista la caduta della Ferrini a San Teodoro: la battistrada vincendo spingerebbe i cagliaritani a -10 in attesa del recupero della gara del Tempio, ieri rinviata per l’impraticabilità del campo di Iglesias dovuta alle troppe piogge cadute nelle ore precedenti alla gara.

Sarà necessario anche individuare le date per recuperare le partite tra il Gonnos e il Monastir capolista e tra Guspini e Atletico Cagliari nel girone A di Promozione, a loro volta rinviate per maltempo, mentre per la Verde Isola il match odierno contro il Guspini è l’occasione per scalare la classifica verso la salvezza. Il gruppo nord vede in campo tutte le squadre tranne la Nuorese e il Luogosanto, che hanno giocato ieri: i barbaricini hanno vinto e conservano il comando del torneo.

