In prognosi riservata la donna precipitata in auto dal cavalcavia 

È ancora ricoverata al Brotzu in prognosi riservata la donna di 46 anni di Assemini precipitata con la sua auto sotto un cavalcavia sulla 131 dir in territorio di Selargius.

La donna ha ripoprtato traumi e ferite in diverse parti del corpo. In ospedale è finito anche un quarantacinquenne di Calasetta, che ha riportato ferite guaribile in 40 giorni. Viaggiavano su una Ford Ka che è stata tamponata da un’altra macchina proprio all’altezza del cavalcavia. L’urto è stato violentissimo tanto che la macchina della donna ha sfondato il guard-rail precipitando così nel vuoto e capovolgendosi. Immediato l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio con l’arrivo di alcune ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco e di diverse pattuglie della Polizia locale di Selargius per i rilievi di legge, che sono stati coordinati dal comandante Marco Cantori. Sul posto anche l’elisoccorso.

Inizialmente la situazione è apparsa drammatica: i vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere contorte e nel giro di pochi minuti è stata trasferita al Brotzu dove è stata subito visitata e ricoverata in prognosi riservata. L’uomo che viaggiava al suo fianco è stato invece accompagnato al Policlinico di Monserrato in codice rosso. Guarirà in 40 giorni di cure. I rilievi di legge hanno accertato che l’auto è stata tamponata da una seconda macchina il cui conducente è rimasto illeso.

