In Procura non c’è più personale 

La carenza di personale al Tribunale di Nuoro continua a generare disagi, non solo per i dipendenti della Procura, ma anche per coloro che lavorano nell’ufficio Unep (esecuzioni e protesti). Gli impiegati della Procura ieri hanno scritto una lettera urgente al presidente del tribunale Mauro Pusceddu, al procuratore generale Luigi Patronaggio, al presidente degli avvocati, Lorenzo Soro, e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, per denunciare il perdurare delle criticità. Evidenziano la crescente preoccupazione per la carenza di personale. Situazione peggiorata negli ultimi mesi con tre unità perse e una mancanza del 64 per cento dell’organico.

Nonostante la Regione abbia firmato una convenzione per il distacco di personale a supporto degli uffici, non è chiaro quante andranno a rinforzare la Procura. I dipendenti temono che il numero non sia sufficiente. La carenza di personale sta infatti causando enormi difficoltà, situazione complicata dalla gestione delle ferie: è praticamente impossibile conciliarle con il normale svolgimento delle attività.

