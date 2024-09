In Procura Generale cede il controsoffitto: illesa una funzionaria 

Ha sentito degli scricchiolii ed è uscita appena in tempo dal suo ufficio, prima che i pannelli del controsoffitto, l’intelaiatura in ferro e altro materiale piombassero violentemente sulla sua scrivania. Una giovane dipendente della Procura generale ha rischiato ieri mattina di rimanere ferita per il cedimento di una parte del controsoffitto della sua stanza.

Il boato causato dalla caduta del rivestimento e delle parti metalliche ha richiamato subito nel corridoio tanti colleghi della giovane, apparsa visibilmente spaventata. «Ho sentito degli scricchiolii», ha raccontato alle altre funzionarie, «mi sono preoccupata e sono uscita appena prima del crollo. Per fortuna non mi sono fatta nulla». Quegli uffici, ma anche buona parte del Palazzo di Giustizia, sono interessati da lavori di rifacimento dell’impianto di climatizzazione e dei controsoffitti. Non è chiaro se abbia ceduto una parte di soffitto dove i lavori di manutenzione erano già terminati o se ci fosse ancora dell’attività in corso: in ogni caso la dipendente si trovava regolarmente alla sua scrivania investita da pannelli, intelaiatura metallica e altro materiale che avrebbe potuto ferire chiunque avesse avuto la sfortuna di trovarsi sotto.

Nella stanza interessata al crollo sono intervenuti immediatamente alcuni operai ed è stata chiusa, mentre prosegue il cantiere nel resto della procura generale e del palazzo.

