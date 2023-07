In processione solo barche autorizzate 

Con l'avvicinarsi della grande festa d’estate, Santa Maria del mare, che si svolge la prima domenica d'agosto, si ripropone la difficile mediazione fra tradizione e attuali regole di sicurezza.

Mai più imbarcazioni stracolme di ospiti che vanno in processione sul fiume dietro quella del Priore dei pescatori. Le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione lo vietano.

Le norme

Ma consentono comunque un limitato numero di persone a bordo, quello previsto dopo un accertamento tecnico cui i pescatori dovrebbero far sottoporre le loro barche e che certifica il numero massimo di ospiti ammessi. Ma ha un costo e non tutti i pescatori sono disposti a farsene carico.

In realtà, l'Ufficio circondariale marittimo di Bosa Marina ha spiegato che «se i pescatori chiedono in gruppo l'accertamento, il costo non è particolarmente alto e l'atto ottenuto certifica un dato che varrà anche per il futuro».

Quindi, si tratta di un investimento con valenza che va anche oltre il prossimo evento di Santa Maria del Mare.

Le imbarcazioni

Una cooperativa locale di pescatori lo ha già ottenuto, una decina di barche hanno avuto la certificazione con una spesa complessiva di 220 euro, poco più di venti euro ciascuno.

Il vertice

Il sindaco Piero Casula intanto ha fissato oggi un incontro fra Guardia Costiera, amministratori e pescatori per trovare un accordo che consenta la riuscita ed il successo della festa nel rispetto delle norme di sicurezza.

In caso contrario, poiché la Guardia Costiera è competente sull'area della foce ma non sul fiume, potrebbe capitare che la maggior parte delle imbarcazioni che faranno parte della processione fluviale possono navigare lungo il tratto fra Cattedrale e Ponte nuovo.

Solo quelle in possesso della certificazione tecnica del numero dei passeggeri potranno, infatti, proseguire fino alla foce ed al mare per la benedizione finale ed il tradizionale lancio della corona di fiori.

Nell'incontro di oggi si cercherà un accordo che consenta di superare queste difficoltà.



RIPRODUZIONE RISERVATA