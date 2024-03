In processione dopo la guarigione 

«Mi ripromisi qualora fossi riuscito a lasciare l’ospedale sulle mie gambe, di accompagnare il Cristo morto in occasione del rito del Venerdì Santo. Il mio “miracolo” è accaduto ed il mio voto sarà rispettato».

La malattia

Quella di Roberto Campus, 55enne iglesiente è una storia di speranza, di desiderio, di una forza di volontà fuori dal comune e di una fede rinvigorita da un destino avverso. Nel febbraio dello scorso anno, Roberto è stato colpito da un ictus ischemico che per diversi giorni prima lo ha tenuto in bilico fra la vita e la morte e dopo a mesi di degenza in un letto d’ospedale con metà corpo paralizzato: «Da quattro anni vivevo lontano da Iglesias e mi trovavo a Nuoro per lavoro quando sono stao colto dal malore. - racconta - La prima settimana ero del tutto incosciente e i miei genitori non sapevano nemmeno quello che m’era accaduto. La mia vita era stata sconvolta, ero inchiodato in un letto con gran parte del corpo che non voleva saperne di rispondere ai comandi». Ma fin da subito Roberto ha compreso che sarebbe occorso reagire, affrontare la la probabile nuova condizione prospettatagli: «Mi son detto che se avessi dovuto passare il resto della vita su una sedia a rotelle, avrei dovuto renderlo dignitoso. - prosegue - Fin da subito ho cercato di badare a me stesso senza l’aiuto di nessuno, nemmeno quello degli infermieri. Avevoi detto loro che avrei dovuto abituarmi a fare tutto il necessario per prendermi cura della mia persona, perché una volta a casa sarei stato solo, non ci sarebbe stata l’assistenza del personale». Seguono mesi di faticosa fisioterapia in una clinica di riabilitazione dell’oristanese: «Alla “Madonna del rimedio”, un segno del destino. - racconta - Una specialista si è presa cura del mio corpo, ma sapevo che non sarebbe occorsa la sola volontà, ma anche qualcosa che andava oltre. Così mi ripromisi che nella remota possibilità di riuscire ad uscire dall’ospedale sulle mie gambe, mi sarebbe piaciuto accompagnare il Cristo durante il Descenso».

La guarigione

Era il luglio del 2023 quando Roberto ha lasciato la clinica, camminando sulle sue gambe. Tornato ad Iglesias ha contattato l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, chiedendo di poter partecipare alla processione del Venerdì Santo: «Anche come semplice babbalotti. Dopo poco tempo ricevetti una lettera. - prosegue - Avevano accolta la mia richiesta. È stata una gioia indescrivibile, camminerò al fianco del Signore nel ruolo dei “varones”».

Ma non solo: mentre navigava su internet a Roberto ha visto l’inserzione di un’associazione che cercava coristi: «Cantare è una mia passione - svela - così ho risposto all’annuncio e sarò anche impegnato nei canti del “Coro Concordia Villa Ecclesiae” che accompagneranno i riti della Passione».

Enrico Collu, conservatore dell’Arciconfraternita spiega: «La nostra gioia è quella di riuscire a coronare quello che è il voto delle persone che fanno la richiesta. Riceviamo tante domande per i ruoli specifici, operiamo in ordine cronologico dando però la priorità a certe specifiche situazioni».

