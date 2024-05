In processione da Sarroch tra i devoti commossi: «Lo aspettiamo tutto l’anno» 

Mentre l’aspersorio spande l’incenso all’interno della piccola cappella di Villa d’Orri, sant’Efisio sembra quasi avvolto dalla nebbia e i fedeli rimasti fuori nel chiostro per qualche minuto riescono a vederlo a malapena. Qui, nella piccola chiesetta della famiglia Manca di Villahermosa, la processione del Martire Guerriero si concede una tregua per quello che forse è l’ultimo momento intimo prima del bagno di folla che attende il santo nelle due tappe di Capoterra e di Cagliari.

Il corteo

La processione di rientro verso Stampace ieri è cominciata di buon mattino, dopo aver lasciato Pula e aver salutato Villa San Pietro, sant’Efisio ha fatto nuovamente tappa a Sarroch, dove, terminata la la messa, ha ripreso il viaggio per le tappe successive. Nonostante il bel tempo, ad attendere l’arrivo del simulacro non c’è la folla degli altri anni: chi ha scelto di raggiungere a Villa d’Orri in auto prima dell’arrivo della processione si gode una passeggiata nei sentieri del parco, sino a guadagnare la spiaggia che si trova al termine di un lungo viale di magnolie.

I fedeli

C’è chi per la prima volta si riposa all’ombra dei giganteschi ficus che troneggiano nella corte della villa, e chi in questo posto ci è nata e cresciuta, come Maria Luisa Montis, 82 anni: «Ho vissuto qui sino all’età di 25 anni, mio padre lavorava nell’azienda agricola avviata da Stefano Manca di Villahermosa, ed è stato lui a impiantare l’agrumeto che esiste ancora oggi. Per noi che vivevamo qui l’arrivo di sant’Efisio era un momento bellissimo, era la festa che aspettavamo tutto l’anno».

Maria Bonaria Ruggeri e Bernardetta Lubrano sono giunte da Pirri, non avevano mai assistito all’arrivo del santo a Villa d’Orri: con loro, l’amica Serena Schirru di Assemini, che – complici le sue origini sarrochesi – questo posto lo conosce eccome: «Accogliere sant’Efisio in un luogo così bello è davvero emozionante, qui la processione diventa più intima rispetto al resto del percorso».

Nel corteo

Non solo devozione, al seguito di sant’Efisio c’è anche chi si accoda alla processione per lavoro, come il fotografo Alberto Costa: «Per noi sono quattro giorni davvero intensi, accompagnare il santo lungo il percorso d’andata e di ritorno è stancante, ma ci sono anche momenti molto emozionanti».

L’ultimo giorno di festa quest’anno non è feriale, per quello Michele Manca di Villahermosa è riuscito a raggiungere la cappella di famiglia per accogliere l’arrivo del santo: «Erano forse quindici anni che non riuscivo a venirci per il 4 maggio, per la nostra famiglia quello con sant’Efisio è un legame profondo, dargli ospitalità è da sempre per noi un grande onore».

L’alternos Giovanni Ena si gode gli ultimi scampoli da rappresentante della municipalità di Cagliari prima della fine dei festeggiamenti: «Avevo visto l’arrivo di sant’Efisio a Villa d’Orri altre volte, ma viverlo ricoprendo questo ruolo è una bella responsabilità. Lunedì tornerò in ufficio e rivestirò i panni del funzionario comunale, ma custodirò il ricordo di questa esperienza per tutta la vita». Terminata la messa, il cocchio riparte veloce verso Capoterra, ultima tappa di Efisio lontano dalla sua Cagliari.