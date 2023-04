In processione da 77 anni 

La prima volta che ha tenuto la croce aveva sette anni. Con un sorriso stampato sul volto Antonio Farci, oggi 84 anni, seguiva fiero suo papà con l’abito della Confraternita del Santissimo Rosario. «Un’emozione unica», racconta. Da allora di anni ne sono passati tanti ma anche la settimana scorsa Farci era lì alla Via Crucis a tenere il lampione affianco alla croce di Cristo, sempre con la Confraternita del Santissimo Rosario, e sempre con la stessa emozione. E anche domenica sarà alla processione a portare la Madonna assieme agli altri Confratelli, per S’Incontru con Gesù.

L’abbigliamento

Per Antonio Farci questi sono giorni speciali. I riti della Settimana Santa sono un percorso di fede e dedizione che lui prosegue sulla scia di suo padre, per niente stanco nonostante l’età che avanza, di percorrere a piedi le strade della città. «Si può dire che in questa Confraternita io ci sono sempre stato», spiega. «Mio padre era entrato negli anni trenta e io da ragazzino, unico figlio maschio, lo seguivo sempre». Con lui alla Via Crucis, alle processioni e alle feste, a portare la Croce o il lampione a seconda delle circostanze. «Ero anche vestito di tutto punto con l’abito della confraternita che all’epoca aveva la veste bianca, la mantellina nera bordata di un nastro violetto e un cappuccino che era una sorta di foulard che si legava davanti e poi si spingeva indietro. Ne è rimasto solo uno che ha un nostro confratello anziano». La fatica non la sentiva di certo. «Ero contentissimo di stare nella Confraternita. Soprattutto quando, avevo circa dieci anni, ci chiamavano per accompagnare i defunti nei funerali. Perché ci davano 250 lire da dividere tra i confratelli e io con la mia parte andavo al cinema».

Il ritorno

C’è stato un periodo di pausa quando Farci ha iniziato a lavorare in birreria prima a Cagliari e poi a Capoterra e anche la Confraternita si è fermata negli anni sessanta perché i soci erano rimasti in pochi. Ma dopo la pensione ecco il ritorno a pieno ritmo. «Ho deciso di tornare in onore di mio padre che ne sarebbe stato fiero e che a questa Confraternita aveva dedicato tutto il suo tempo». L’ultima uscita venerdì scorso prima del grande appuntamento di domenica. «Noi portiamo il Crocifisso con il baldacchino che durante la via Crucis sta dietro l’Addolorata». Col tempo la veste è cambiata: «Una tunica sempre bianca, con la mantellina nera, ma il bordo è celeste e il copricapo non c’è più». Molte tradizioni si sono perse con il tempo «ed è un peccato. Era sicuramente più bello prima perché si seguivano tutti i riti che adesso non si fanno più. Ricordo quando a maggio all’ingresso della chiesa c’erano is canisteddus, grandi cestini dove dentro si mettevano fiori e candele e poi questi cesti si mettevano in testa ai ragazzi che li portavano in chiesa».