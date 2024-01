In processione attorno ai falò 

A Fonni la torre di tronchi e ciocchi era stata sistemata già domenica in piazza Santa Croce, nel cuore del paese. Un lavoro toccato quest’anno ai ghedales della leva del 1973, e se gli uomini si sono occupati della raccolta della legna offerta dalla comunità e dell’intreccio della catasta, le ragazze hanno impastato e cotto su pane in sappa , dolce di noci, sapa e uva passa. «Ne abbiamo preparato e servito novanta chili», racconta Maria Cadau a nome dei coetanei. «Il pane più grande, lo stesso portato in processione attorno al fuoco e benedetto dal parroco, è stato distribuito tra i malati e chi, per qualche motivo, non ha potuto partecipare alla festa; i pani più piccoli, tagliati a fettine sottili, sono stati serviti alla gente attorno al grande fuoco». Così anche ieri sera.

Sacro e profano

Da Fonni a Ottana, da Samugheo a Paulilatino, da Bosa a Orotelli fino all’Ogliastra e al Sulcis, al Marghine e al Campidano di Cagliari. I fuochi di Sant’Antonio hanno illuminato le piazze e i rioni di tanti paesi in Sardegna, un rito che si ripeterà oggi come è tradizione per esempio a Iglesias, e a Mamoiada dov’è anche la prima uscita dei Mamuthones che danzano attorno ai fuochi accesi in ogni vicinato. Sant’Antoni ‘e su ou è la festa del fuoco taumaturgico e benaugurante che nell’Isola segna anche l’avvio del Carnevale.

La protezione invocata

«Era un fuoco sacro», ha spiegato Tatiana Cossu, antropologa culturale dell’Università di Cagliari. «Un fuoco di benedizione, a cui si riconosceva il potere di allontanare il male». Al di là delle moderne ricadute turistiche, una credenza ancora radicata nell’Isola dove l’accensione dei fuochi è preceduta dalla recita dei vespri e dalla messa in chiesa, poi la processione con tre giri intorno al falò e la benedizione impartita dal parroco. Tanti i paesi dove, oltre al fuoco e al pane votivo, vengono benedetti pure gli animali, a testimonianza della devozione dei sardi per il santo che è anche protettore di queste creature.

L’albero votivo

La fede ritorna nello scioglimento del voto fatto a Sant’Antonio. A Ottana, dove ieri attorno al gigantesco fuoco hanno risuonato i muggiti e i campanacci di Boes e Merdules, nella catasta finiscono anche gli “alberi votivi”, vecchie querce destinate dai proprietari a bruciare in piazza nel falò benedetto. «In realtà, è motivato dalla devozione ogni genere di impegno nell’organizzazione dei riti per Sant’Antonio», spiega Mario Sedda, presidente del gruppo Boes e Merdules. «Da chi dona la legna a chi, col trattore, fa il giro in paese e in campagna per raccoglierla, a chi aiuta a preparare la catasta».

Il suono dei campanacci

Le danze delle maschere tradizionali hanno accompagnato la festa a Orotelli, con la prima uscita dei Thurpos, a Samugheo coi Mamutzones, così come in tanti altri paesi. A Bosa, invece, la festa di Sant’Antonio del fuoco viene celebrata oggi. Ieri pomeriggio l’accensione del falò ai piedi del ponte sul Temo e la processione capeggiata dal parroco e dal sindaco. Tre giri intorno alle fiamme, per sciogliere il voto e invocare un anno buono.

