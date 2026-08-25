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L’altra festa.
26 agosto 2026 alle 00:43

In processione al suono delle launeddas per Santa Maria 

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Nell’attesa delle celebrazioni per la patrona Sant’Elena, sarà la festa di Santa Maria ad aprire il mese di settembre con una serie di appuntamenti sia civili che religiosi. Il programma è stato svelato in questi giorni e a breve saranno predisposte tutte le modifiche al traffico per l’allestimento del palco tra le vie Garibaldi e XX Settembre.

Il via ufficiale è per sabato 5 settembre con l’arrivo della bandiera nell’antica chiesetta di Santa Maria di Cepola in via Santa Maria, portata dal presidente e dal Comitato. Seguirà dopo le 18 la recita del rosario e la messa in suffragio dei soci defunti. Rosario e messe saranno riproposte anche nei giorni successivi domenica 6 e lunedì 7 alle 18,30. Martedì 8 dopo la messa solenne alle 10,30 si passa al ricco programma del pomeriggio: la messa alle 18 con l’affidamento dalla Madonna dei bambini nati nell’anno, seguita dalla processione che partendo dalla chiesa di Santa Maria percorrerà le vie del quartiere accompagnata dalle launeddas di Gianluca Piras e dalla fisarmonica di Celio Mocco. I festeggiamenti civili cominciano domenica 6 con la gara poetica con Tonio Pani, Fabiano Patteri, Luca Panna e Salvatore Ennas con Ignazio Marcia alla chitarra. Lunedì 7 sul palco i Dik Dik, martedì 8 la musica dei CubaLibre e mercoledì 9 a chiudere la gara poetica in chiesa.

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