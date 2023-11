In primavera la gara per il nuovo stadio? 

Ora il nuovo stadio è tutt’altro che utopia. L’ ok della Regione alla bozza di accordo di programma per il trasferimento al Comune dei 50 milioni mancanti per completare il puzzle della “Unipol Domus-Gigi Riva” permette di affrontare in velocità tutte le incombenze tecniche per chiudere la partita. La somma, come ha informato martedì il sindaco Paolo Truzzu, è stata iscritta a bilancio. E, in queste ore, i professionisti della Costim, partner del Cagliari per la costruzione dello stadio, e i funzionari del Municipio sono al lavoro per adeguare il piano economico finanziario (Pef), tenendo conto dell’inflazione e – quindi – del caro-prezzi dei materiali. Nessuno si espone, ma da Palazzo Bacaredda ritengono possibile che si possa arrivare a gara in primavera, al massimo tra la primavera e l’estate, a elezioni già celebrate, con le nuove Giunte, alla Regione e al Comune, già insediate. Ma, visti i precedenti, è meglio non farsi illusioni.

I passaggi

La burocrazia deve prima fare il suo corso. Il Consiglio comunale, che sarà convocato la prossima settimana, dovrà approvare l’accordo di programma da 50 milioni firmato da Solinas. Subito dopo, l’intesa sarà rispedita alla Regione per la pubblicazione sul Buras. La conferenza di servizi si è già espressa sui pareri tecnici ed è già arrivato il via libera dei diversi enti preposti, tra cui i Vigili del Fuoco, Coni, Asl, Comune e Abbanoa. Le reti idriche e fognarie dovranno essere rifatte. Adesso è necessario un nuovo parere della Regione: l’indirizzo è quello dell’assessorato all’Ambiente, per l’ottenimento del Paur, acronimo che sta per Provvedimento autorizzatorio unico di Via, cioè di Valutazione di impatto ambientale. Nel Paur è previsto anche il pronunciamento della Soprintendenza e della Tutela del paesaggio. Una volta acquisito il Paur, viene riconvocata la conferenza di servizi per la presa d’atto. Nel frattempo, il Consiglio dovrà riunirsi per approvare l’aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse e, in contemporanea, per il via libera al Pef, il piano economico finanziario aggiornato alle condizioni del momento. L’ultimo passo è l’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta, cui seguirà la pubblicazione del bando di costruzione internazionale. Dall’indizione della gara e l’inizio dei lavori sono necessari per legge 90 giorni.

Opera pubblica

Dagli uffici del Palazzo civico ribadiscono che la strada scelta è quella del Project financing: prevede la partnership pubblica sulla somma complessiva fino al 49 per cento, anche se nel caso dello stadio siamo ben distanti da queste percentuali. A sancire l’interesse pubblico è non a caso l’assemblea civica. La stessa proprietà dell’impianto resta pubblica: il privato lo utilizza in concessione per cinquant’anni, per rientrare dall’investimento. E corrisponderà un canone annuale al Comune.

I lavori

Quanto al progetto si sa che è ancora in corso d’opera. Per realizzare il nuovo stadio serviranno 730 giorni: due anni. Salvo intoppi. Il conto economico, nel frattempo, sta lievitando: secondo le nuove stime, dovrebbe costare 204-209 milioni di euro. Di questi, almeno dieci serviranno per la demolizione del vecchio Sant’Elia: i materiali saranno triturati e riciclati nel nuovo impianto in un’area accanto al cantiere. Nella cifra è previsto pure lo smontaggio del vecchio impianto. Ma non si sta per tirare su solo lo stadio: sarà posata la nuova pavimentazione, sistemato il verde, attivata la nuova illuminazione e verranno realizzati i parcheggi a ovest e a est della nuova casa del calcio a Cagliari.

