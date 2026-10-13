«In prima linea per la nostra terra» 

Un debutto che sa di normalità, ancor prima di una conquista di genere. Natascia Erriu da poco più di dieci giorni è la nuova comandante dei Vigili del fuoco di Oristano. Prima donna a ricoprire l’incarico nella terra della giudicessa Eleonora, un traguardo raggiunto con professionalità e impegno. «Sono entusiasta di questa nuova esperienza, mi aspetta un percorso ricco di sfide». Nata a Silius, cresciuta a Cagliari, laurea in Ingegneria meccanica e un curriculum internazionale tra Glasgow e Auckland, è un volto noto a chi in Sardegna ha affrontato le ferite del fango e del fuoco, dal ciclone Cleopatra fino all’incendio del Montiferru. «All’epoca ero alla Direzione regionale, ho vissuto in prima persona il coordinamento degli interventi» spiega.

L’esperienza

Dal 2008 veste la divisa dei Vigili del fuoco, due anni fa la promozione a primo dirigente e il trasferimento a Bergamo come dirigente vicario. Madre di due figli, la distanza poteva essere un ostacolo «ma i colleghi mi hanno aiutata e supportata anche a conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia – ripete – Adesso sono molto contenta di poter lavorare per la mia terra e i miei conterranei. La Sardegna è casa». Accolta con grande affetto da tutto il personale, sa di essere la prima donna a guidare il comando oristanese. «In Sardegna in passato ce ne sono state altre due – sottolinea – ora sono l’unica e sono la prima a Oristano. Ne sono onorata». In un corpo che prima era prettamente maschile, adesso «ci siamo anche noi. Quando io ho fatto il corso eravamo in due ma ora a livello nazionale ci sono diverse donne in ruoli di vertice. Qui abbiamo due donne vigile e un’altra in arrivo». E Natascia Erriu è pronta a guidare 200 uomini (160 operativi) dislocati anche nei distaccamenti.

La sfida

I Vigili del fuoco sono una delle istituzioni più vicine alla gente, sempre pronti a intervenire dalle situazioni più pericolose agli interventi apparentemente banali come l’apertura di una porta o il salvataggio di un micio. «È la nostra missione, essere sempre al servizio dei cittadini –ribadisce – in uno spirito di piena collaborazione con le altre istituzioni». Un impegno portato avanti ogni santo giorno, senza feste e talvolta riposi. Fra gli obiettivi quello di «informatizzare il più possibile le procedure anche per sopperire alle carenze di personale». E puntare sulla tecnologia. «Il corpo dei Vigili del fuoco si è evoluto, gli strumenti tecnologici sono fondamentali – spiega la comandante Erriu – pensiamo agli aeromobili a pilotaggio remoto importantissimi nella ricerca persone ma anche nella gestione degli incendi: sopra i cosiddetti droni possono essere installate le termocamere per verificare la distribuzione delle temperature durante l’incendio e valutare l’intervento mirato. Sono utili per la mappatura delle aree più colpite, ad Abbasanta è stato creato anche il Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto)». Nell’Oristanese quali sono le criticità maggiori? «Gli incendi come nel resto dell’Isola, le potenziali alluvioni soprattutto in questo periodo. Ancora ci sono diversi stabilimenti a rischio alto di incidente che noi monitoriamo costantemente. Fra gli eventi il più impegnativo, nonostante sia ormai collaudato, è certamente la Sartiglia».

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