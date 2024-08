In prima linea da 40 anni per i Santi Quirico e Giulitta 

Compleanno importante ad Ardauli per l’Associazione San Quirico che dal 1984 promuove presso l’omonimo novenario i festeggiamenti in onore dei Santi Quirico e Giulitta, in programma dal 16 al 24 agosto. Oggi conta oltre 40 soci che, guidati dal giovane presidente Paolo Urru, tramandano le tradizioni sociali, storico-religiose e gastronomiche del territorio e di Ardauli in particolare. L’ importante traguardo verrà celebrato dal Comitato il 19 agosto con la Santa Messa, una cena in piazza offerta alla popolazione in concomitanza della tradizionale notte ‘e sa chena e il concerto di Maria Luisa Congiu. «Facendo tesoro delle esperienze maturate, l’Associazione ha cercato di potenziare ulteriormente l’offerta proposta ai partecipanti alla festa, innovando e arricchendo la formula che da decenni ne ha decretato il successo. La cena tipica a base di culurziones de patata e ortau rende la serata del 24 agosto il punto di forza dell’intera manifestazione», spiega Urru. Il 24 agosto sarà infatti proposta all’interno dei festeggiamenti la sagra de sos culrzones e de s’ortau, i piatti tipi ardaulesi. Un appuntamento molto apprezzato anche da tante persone che arrivano da fuori. L’Associazione Paleoworking Sardegna curerà il percorso alla scoperta delle vigne e de sos laccos de catzigare in località Manenzia, così da promuovere la conoscenza del territorio. Sarà, inoltre, allestito un laboratorio pratico durante il quale anche i visitatori potranno apprendere l’antica arte di confezionare i ravioli di patate e s’ortau.

RIPRODUZIONE RISERVATA