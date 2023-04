«In prima fila per la nostra comunità» 

Laureata in ingegneria civile, Anna Ladu, 31enne iglesiente lavora per un’associazione privata che si occupa di giovani. Iscritta nella lista “Nuova Iglesias”, nel progetto civico a sostegno del candidato alla carica di sindaco Giuseppe Pes, ritiene sia doveroso apportare dei miglioramenti nei diversi settori che caratterizzano la vita quotidiana: «Credo che il progetto della coalizione civica sia fondamentale per la crescita ed il miglioramento della città. - dichiara Ladu - Pes nella sua vita ha dedicato tanti anni alla cura e alla salute di tantissimi pazienti, l’ha fatto in modo egregio da un punto di vista professionale e umano e merita l’occasione per costruire qualcosa di buona per la nostra comunità. Dal mio canto posso promettere tanto impegno e serietà, partecipando con l’esperienza fin qui accumulata nel campo del sociale».

Per vent’anni è stato il comandante della Compagnia dei Carabinieri d’Iglesias prima e di Carbonia poi, al servizio dell’Arma fino alla pensione raggiunta da colonnello nel 2020: il 62enne Giuseppe (noto Pino) Licari sarà alla sua prima esperienza politica comparendo fra i nomi dei candidati nella lista del Pd, nella coalizione del centrosinistra per la riconferma alla carica del sindaco uscente Mauro Usai: «I cittadini mi hanno convinto alla discesa in campo e ora voglio dare un mio contributo alla comunità. L’attuale amministrazione ha lavorato in modo eccelso e i suoi programmi futuri mi hanno convinto su tutti i fronti. - spiega Licari - Conosco molto bene il territorio, con la mia famiglia abbiamo scelto di vivere ad Iglesias, dove ci troviamo molto bene. Potrei in base alla mia esperienza dare un contributo sulla sicurezza e sull’ordine pubblico».

A tre giorni dal termine ultimo per la presentazioni delle liste che concorreranno alle elezioni comunali previste per fine maggio, prosegue la presentazione delle figure che ambiscono ad uno spazio nel Consiglio comunale che verrà. Fra i tanti compaiono dei cittadini da tempo attivi su più fronti nella comunità e abbiamo chiesto loro quali siano state le motivazioni che hanno comportato la scelta della decisione presa.

Centrosinistra

Polo civico

Centrodestra

Marino Vargiu è un pensionato 69enne di Nebida, è stato per 5 anni presidente della circoscrizione e per altrettanti del comitato di quartiere. Sempre in prima linea per dar voce alle necessità della frazione mineraria, Vargiu ha deciso di sposare il progetto del centrodestra e comparirà nella lista di FdI, avvalorando la candidatura a primo cittadino di Luigi Biggio: «Mi sono concentrato sui programmi proposti e non ho avuto dubbi su quale fra questi sposare. - commenta - La verità è che non si può continuare a vivere di illusioni e in un immobilismo che continua a spingere i nostri giovani alla ricerca di un lavoro lontano da casa. Nebida necessita d’importanti progetti per la riqualificazione urbana e spetta a chi governa a livello locale partire da un piano che, come primo passo, deve per forza di cose prevedere l’acquisizione dei terreni di Igea».

