In prima fila nelle emergenze 

Scandisce le parole, fa trasparire una passione sconfinata per il suo lavoro. Ribadisce un messaggio che ha cercato di inculcare ai suoi uomini, da quel 20 giugno del 2020. «Fare il pompiere è una missione», dice Antonio Giordano, comandante dei vigili del fuoco di Nuoro negli ultimi tre anni e mezzo e fresco di promozione e di trasferimento a Sassari. «Chi non ci crede deve cambiare mestiere. Ecco cosa ho cercato di trasmettere in questi anni in Barbagia, ricchi di soddisfazioni. Sì, alla luce dei risultati, credo di esserci riuscito. Al mio successore, il comandante Giampaolo Lampis, auguro di proseguire il mio lavoro e di migliorarlo dove possibile».

Cammino intenso

«L’orgoglio è enorme. Dedico questo riconoscimento alla nostra grande famiglia, al Corpo, sebbene sia stato assegnato alla mia persona». Poco più di un anno fa Antonio Giordano parlava così, dopo essere stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana dall’allora prefetto Luca Rotondi. Laurea in Ingegneria civile, con specializzazione in Strutture sismiche e idraulica. Giordano abbandona il capoluogo barbaricino dopo oltre un triennio di lavoro, dove insieme alla sua squadra ha dovuto affrontare importanti emergenze. In testa l’alluvione di Bitti del 2020. «Qui lascio un pezzo di cuore, visto che ho iniziato a Nuoro nel 1999 - confessa il neo comandante dei vigili del fuoco di Sassari -. Sono in Sardegna da 24 anni e ben 18 li ho trascorsi in Barbagia. Vado via a malincuore, con grande riconoscenza, visto che è stato il Comando che mi ha permesso di crescere, di diventare dirigente e fare il comandante. Soprattutto, mi ha permesso di affrontare e vincere i grandi eventi: quindi, l’alluvione di Villagrande; Cleopatra nel 2013; l’alluvione di Bitti, seguita da comandante, con la soddisfazione di tutti i plausi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale; il grosso incendio a Posada, la scorsa estate».

Cambio di passo

Da comandante Antonio Giordano ha cercato fin da subito di apportare migliorie e novità al Comando nuorese. «Nel 2020 ho trovato una struttura normale ma con molte carenze - spiega -. Mancavano mezzi, le sedi di lavoro erano un po’ lasciate andare. In tre anni abbiamo cambiato un parco di 40 automezzi». Poi, aggiunge: «Ai miei uomini ho sempre fatto capire una cosa: siamo al servizio della cittadinanza. Fare un soccorso, salvare vite: è questo il nostro compito, la nostra arma vincente». Interventi complessi, alluvioni, incendi. Un evento, però, resta impresso più di altri: «Penso all’esplosione della villetta a Tiana, per una sacca di Gpl, e che ha causato la morte di una coppia. Mezzi speciali, 80 persone erano lì sul posto».

