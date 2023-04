In prima fila contro il cyberbullismo 

Tra sfilate e interventi sul bullismo e sul cyberbullismo. Successo a Settimo San Pietro delle selezioni per il concorso nazionale “La perla d’Italia”, una manifestazione che premia bellezza e potenzialità di persone, uomini e donne, di qualunque età. In palio l'ammissione alla finalissima nazionale in programma dal 3 al 7 settembre a Palinuro in Campania, dove i vincitori potranno firmare contratti di lavoro in campo cinematografico, musicale o dello spettacolo.

Ogni concorrente ha avuto la possibilità di sfilare sia costume sia in abito casual. Al primo posto si è classificata Sara Marcelli (10 anni), al secondo Melissa Marcelli (13 anni) al terzo Francesca La Martina (59), al quarto Mario Cabriolu (65) ed Efisio Caboni (59).

La manifestazione, presentata dal maestro Francesco Pandolfi, ha visto una giuria al femminile con la presidente Sara Canu (consigliera regionale), Chiara Fanni (consigliera del Comune di Settimo San Pietro), Sabrina Meloni (tecnico turistico e docente), Mary Emme (stilista), Milena Masala (super tifosa del Cagliari), Paola Sailis (artista di ricamo) e Roberta Caroli.

Spazio anche alla presentazione della campagna nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. «Un fenomeno inquietante», ha detto Chiara Fanni, «occorre agire con le scuole». Mentre Sara Canu ha illustrato gli interventi della Regione.

