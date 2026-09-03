In Prima Categoria piazze storiche e giocatori di qualità 

Tante piazze storiche, tanti giocatori che hanno calcato categorie più alte. La Prima Categoria 2026-2027, soprattutto in alcuni gironi, si preannuncia come una battaglia agguerrita per vincere il campionato. Fra nobili decadute e realtà che vogliono affermarsi, dal 27 settembre ogni weekend sui campi vedrà tanto in palio.

Girone A

Ci sono le società del Cagliaritano più alcune dell’Ogliastra. Dalla Promozione provengono Baunese e Pirri, che ripartono con due guide tecniche diverse: Maurizio Murru da una parte e il grande ritorno di Paolo Busanca (allenatore dell’ultima promozione) dall’altra. Proprio il Pirri si candida a essere una delle protagoniste, con i ritorni anche di Paolo Cabiddu, Francesco Meloni e Matteo Pandori più nuovi innesti (spicca Christian Scardanzan, 25 gol nella scorsa stagione al Domusnovas) e conferme (a partire da capitan Federico Corda).

C’è poi chi – a suon di gol – ha lottato per vincere il torneo lo scorso anno e si è arreso all’Accademia Sulcitana: a partire dalla Gioventù Sarroch di Nunzio Falco, reduce dallo spareggio, passando per la Decimo 07 (che in attacco può vantare Alessio D’Agostino e Carlos Mboup, supportati da Lino Carta e Matteo Sitzia), il rinnovato La Palma e il Tertenia dei grandi colpi Totò Bruno, Mattia Floris e Nicola Mereu. Vogliono ben figurare le neopromosse Capoterra, Himalaya e San Basilio, oltre alla ripescata La Salle, e non vanno dimenticate Azzurra Monserrato, Cardedu, Idolo (fino a pochi anni fa in Eccellenza), San Vito, Sestu (punta a fare un buon torneo) e Ulassai.

Girone B

Solo una neopromossa, il CR Arborea, e due retrocesse come Freccia Parte Montis e Tonara che vogliono rifarsi subito. Nel Girone B c’è poi un’altra novità di spicco: il Decimoputzu, che nella scorsa stagione era nell’A e a lungo si è giocata il salto di categoria (chiudendo poi quarto). Dal C, invece, arriva la Sanverese. Ha avuto esperienze recenti in Eccellenza l’Orrolese, la Gialeto ha un passato in Interregionale.

Da un anno, il Gonnosfanadiga è tornato sul suo campo ora in sintetico (quando era in Promozione era tra le pochissime che giocavano ancora in terra battuta). Con una curiosità: in attacco l’italo-argentino Alexis Libonatti, da anni in Sardegna, è nipote di Julio che fu uno dei primi oriundi della Nazionale italiana e segnò 150 gol con il Torino, del quale è tuttora il secondo miglior marcatore. Le altre conferme sono Isili, Perdaxius, Sadali, Santa Giusta, Segariu, Verde Isola (i carlofortini di Albertino Melis vogliono i vertici), Villamassargia e Virtus Furtei.

Girone C

Si spazia dall’Oristanese al Nuorese fino alla Gallura. Addirittura tre le formazioni che nel 2025-2026 giocavano in Promozione, nel Girone B: Atletico Bono, Ghilarza e Tuttavista Galtellì. Fra queste spicca senza dubbio il Ghilarza, reduce da una doppia retrocessione dopo essere stato per anni protagonista in Eccellenza: i giallorossi, affidati dall’ex portiere Simone Deliperi, sono tra le favorite d’obbligo anche perché a una rosa che prevede – tra gli altri – i gemelli Roberto e Stefano Oppo hanno aggiunto il gran ritorno di Pablo Gutiérrez, che porta esperienza e qualità. Fra le neopromosse ci sono due squadre che hanno vinto la Seconda Categoria con ben 101 gol: Santu Predu, nel Girone G, e Tavolara, nell’H. I galluresi, allenati da un’istituzione come Michele Tamponi, hanno costruito un organico di assoluto livello che ha aggiunto Ousmane Baldé, Jacopo Malesa e l’ex capitano del Budoni in D Marco Farris a una rosa già molto interessante.

Dalla Gallura non è però tutto, perché è stato ripescato il Golfo Aranci che con 105 gol è stato il miglior attacco della scorsa Seconda Categoria e aveva vinto i playoff dopo il duello con il Tavolara. Ha una coppia di bomber come Alessio Mulas e Danilo Ruzzittu che garantiscono gol con continuità, due difensori di spessore come Riccardo Muzzu e Andrea Satta e un portiere, Matteo Trini, di assoluta esperienza. Confermate dal 2025-2026 Abbasanta, Bittese, Bottidda, Corrasi Junior Oliena, Dorgalese, Fanum Orosei, Lulese, Oschirese, Silanus e Supramonte.

Girone D

È, storicamente, il girone del Nord Sardegna. Lo Stintino arriva dalla Promozione, dove ha lottato fino ai playout per la salvezza, ed è una delle squadre da monitorare in ottica vittoria del campionato. Atletico Castelsardo e Bonnanaro sono le neopromosse, hanno vinto i gironi F ed E di Seconda Categoria, l’Ottava è una società sassarese ripescata dopo essere arrivata terza ai playoff.

Saranno tanti i derby locali qui, a cominciare da quello con la Lanteri Sassari che – solo per citare un nome – ha a disposizione Simone Patacchiola reduce da tanti anni fra D ed Eccellenza. La Lanteri era arrivata seconda lo scorso anno, dietro di lei (in ordine di classifica) Valledoria, Sorso, Ploaghe, Badesi, San Paolo Sassari e Lauras che ripartono con rinnovate ambizioni. Ittiri, Malaspina, Olmedo, Porto Torres e Siligo completano l’organico.

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