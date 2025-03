In premier brilla il Chelsea di Maresca 

Londra. Un pareggio che scontenta tutti: United e Arsenal escono deluse dalla sfida di Old Trafford, una partita che lascia i Gunners a 15 punti di distanza dalla capolista Liverpool (con una partita da recuperare) e i Red Devils, che non hanno ancora vinto due gare di fila in campionato, a galleggiare al 14° posto, con gli stessi 34 punti del Tottenham. L’Arsenal, senza vittorie da 3 gare in Premier, ha dominato il primo tempo ma è stato trafitto da una splendida punizione di Bruno Fernandes nel recupero. I Gunners nella ripresa hanno trovato il pareggio con Declan Rice, ma hanno rischiato più volte di andare sotto.

Sempre ieri, il Chelsea ha inanellato la terza vittoria di fila, sistemandosi al quarto posto in classifica con 49 punti, scavalcando così il Manchester City e rimanendo in corsa per la Champions. La formazione di Maresca ha surclassato il Leicester, alla quinta sconfitta consecutiva e sempre a rischio Championship, ma nonostante tutto quello che ha creato ha segnato una volta sola, al 60’ con un gran tiro da fuori di Marc Cucurella. Pari infine tra Tottenham e Bournemouth in una continua altalena di emozioni. A segno Tavernier ed Evanilson per gli ospiti, in vantaggio di due gol e poi raggiunti dal Tottenham grazie a Sarr e a un rigore trasformato da Son nel finale.

Nella Liga, il Real Madrid aggancia il Barcellona in vetta, grazie al successo per 2-1 ottenuto in casa contro il Rayo Vallecano. I Blancos stappano la partita al 30’ con Mbappé, poi quattro minuti più tardi il raddoppio di Vinicius. Le Merengues scavalcano di un punto anche l’Atletico Madrid, che va sopra 1-0 ma poi, dopo l’espulsione di Correa all’88’, si fa rimontare 2-1 nel giro di quattro minuti dal Getafe.

