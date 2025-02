In preghiera da Cagliari per Papa Francesco 

Che il suo sia diventato un appuntamento fisso è così risaputa. Per Francesco Calledda “Zigheddu” quella di ieri è la 28 esima marcia dalla sua casa di Cagliari al paese natale di Aritzo per festeggiare gli 87 anni. Infaticabile camminante, ben 55 maratone e altrettanti cammini di fede fra l’Isola e il mondo. Nella notte di mercoledì, l’inizio del percorso verso la Barbagia, passando per Pirri, Monserrato, Sestu, Ussana e poi in direzione Senorbì fino ad Isili, dove ha fatto tappa. Ieri la parte finale del percorso da 100 km, con la sosta poco dopo le 12 nella ex casa cantoniera di Sa Casa, dove nacque don Graziano Muntoni. Arrivo alle 14 nella parrocchia di san Michele Arcangelo, accolto dal nipote Nicola Calledda, con cui condivide la passione per il trekking. «Quest’anno - racconta - ho ritardato di qualche giorno l’appuntamento, per l’arrivo dei miei nipoti da Faenza, in occasione del mio compleanno. È un rinnovato cammino di fede, pregando per la salute di Papa Francesco, a cui auguro di potersi riprendere quanto prima. Ho voluto ricordare anche mio nipote Andrea Pili, solista del coro Bachis Sulis, venuto a mancare di recente». Zigheddu annuncia anche di aver «iniziato il pellegrinaggio in tutte le chiese giubilari dell’Isola».

