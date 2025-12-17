In Prefettura il caso del sindaco 

«Il mio assistito per ora non intende parlare, attendiamo l’interrogatorio di domani»: l’avvocato Sergio Milia taglia corto, nessun commento sulla posizione del sindaco di Esporlatu, Antonio Fadda. Ma il penalista sa che sono ore decisive per il primo cittadino del piccolo centro del Goceano, indagato, insieme alla moglie Sonia Carta, nell’operazione Polo Ovest. La Prefettura di Sassari sta vagliando la condizione di Fadda per eventuali provvedimenti di sospensione. Come l’Esercito, il sindaco indagato è anche un caporal maggiore della Brigata Sassari. I fatti non sono recentissimi, la situazione è complessa. La Dda di Cagliari contesta al primo cittadino il legame con il presunto trafficante di Bitti, Martino Contu e con il suo gruppo. Va detto, non per traffico di cocaina ma per quantitativi di marijuana. Le valutazioni di pm e polizia giudiziaria (fatti tutti da dimostrare) riguardano Fadda e la moglie Sonia Carta. Negli atti si legge che la donna avrebbe spronato il marito ad aumentare il volume degli affari, dandogli consigli. Inoltre Carta si sarebbe occupata di ricezione, custodia e della “contabilità” della droga, accuse che devono essere provate. Domani Fadda comparirà davanti al gip di Cagliari per l’interrogatorio.

In silenzio

Ieri, intanto, si sono quasi tutti avvalsi della facoltà di non rispondere, i presunti “big” dell’inchiesta della pm Rossana Allieri. Sono comparsi davanti al gip personaggi del calibro di Luciano Corraine, Raffaele Nonne, Martino Contu e Salvatore Sotgiu, per citare solo alcuni dei principali indagati del fascicolo aperto dalla Dda di Cagliari su un presunto traffico internazionale di droga, con imponente movimentazione in tutto il territorio nazionale di cocaina e marijuana. I difensori (Francesco Lai, Herika Dessì, Giocchino Genchi, Roberta Cannas, Marco Piroddi, Giuseppe Talanas, Alessio De Gregoris, per citarne alcuni) attendono di conoscere gli atti delle indagini iniziate nel 2019. Tra oggi e domani saranno sentite le persone ai domiciliari e i destinatari dell’obbligo di dimora.

Olbia al centro

Crocevia del presunto narcotraffico descritto dai Carabinieri è Olbia. Non solo, le indagini partite dalla città gallurese si intersecano con operazioni condotte dal Gico e dal Ros a Brescia e Torino. La Dda di Cagliari ha documentato presunti contatti di alcuni degli indagati della Polo Ovest con personaggi calabresi, ma non vi è alcun passaggio nell’ordinanza del gip di Cagliari che indichi rapporti diretti con affiliati alla ‘ndrangheta.

Cocaina sotterrata

Emergono altri dettagli sulla tragica fine del commerciante sassarese strangolato dai debiti di spaccio e portato al suicidio da un gruppo di calabresi. Le ragioni della morte dell’uomo erano note, secondo la Dda, a diversi indagati, ma nessuno modificò il suo atteggiamento. Sempre stando agli atti, alcuni carichi di cocaina sarebbero stati sotterrati, in situazioni di emergenza.

