In porto l’ammiraglia della Guardia di Finanza  

Addestramento dei marescialli allievi sulla nave scuola “Giorgio Cini”: il porto di Cagliari è stata la prima tappa dell’ammiraglia della Guardia di Finanza lunga 54 metri e con un dislocamento di 800 tonnellate, in servizio alla scuola Nautica delle Fiamme Gialle di Gaeta.

I marescialli, al termine del 91esimo corso “Cefalonia II”, dopo il superamento degli esami per il conseguimento della specializzazione, raggiungeranno i reparti di prima assegnazione di tutta la penisola. La nave, dopo i lavori di manutenzione e di ammodernamento tecnologico in linea con le nuove esigenze formative dettate dalle consolidate funzioni attribuite alla Guardia di Finanza, quale Polizia del Mare, è tornata in piena efficienza operativa: e Cagliari è stata la prima tappa.

Durante la sosta, gli allievi hanno avuto l’occasione di visitare la sede del comando regionale, del reparto operativo aeronavale, del gruppo aeronavale delle Fiamme Gialle di Cagliari. Il comandante regionale della Sardegna, Claudio Bolognese, ha accolto i giovani allievi: poi i vari responsabili hanno illustrato le principali attività svolte dai reparti di mare.

