In porto il super veliero di “Mr Amazon” 

Bello, elegante, lussuoso, enorme: lungo 125 metri. Koru, questo il suo nome che nella lingua maori significa “nuova vita”, è il super costosissimo yacht a vela di Jeff Bezos, è arrivato ieri mattina al Molo Ichnusa.

Costato 500 milioni di dollari (per la manutenzione bisogna mettere in conto tra i 25 e i 30 milioni l’anno), il superveliero è arrivato in città dopo che nei giorni scorsi il suo armatore, Mr Amazon appunto, era a Nora per la grande sfilata di Dolce & Gabbana.

Koru è il risultato di tremila tonnellate di tecnologia e lusso, con una superficie di oltre 3.500 metri quadrati. Non ha tantissime cabine, neppure una decina ma in proporzione alla sua grandezza sono tutte particolarmente grandi. Solo per avare un’idea, quella armatoriale occupa da sola 250 metri quadrati (più o meno tre appartamenti normali a Cagliari).

Poco, o nulla, si sa della “pancia” di Koru. A parte la piscina, si sa che non mancano palestra, cinema, spa e diversi giochi d’acqua di cui Bezos sarebbe appassionato. C’è chi dice di aver cisto il fondatore di Amazon pranzare in un ristorante del centro. Nessuno conferma, nessuno smentisce. Se fosse vero, comunque, non sarebbe la prima volta. ( ma. mad. )

