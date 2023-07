In porto il maxi yacht da 2,2 milioni  

Ha viaggiato in tutto il mondo, da Venezia a Shanghai, ospitando alcune delle più famose celebrità mondiali. A gennaio del 2020 era già arrivato a Cagliari, per uno scalo tecnico. È tornato ieri mattina, al Molo Ichnusa: ecco di nuovo Octopus, lo yacht lungo 126 metri (un terzo più grande di un campo da calcio) e all’epoca del varo (il 2003) il quarto yacht più grande al mondo (oggi 18esimo). È tornato per un nuovo scalo tecnico: impossibile sapere chi abbia trasportato a Cagliari, le uniche informazioni certe sono che arriva da Bozburun, una piccola località balneare, in Turchia, e che a bordo ci sono solo ricchi. Pleonastico, forse. Che si tratti di alta o bassa stagione, il prezzo del noleggio non cambia: bisogna pagare 2,2 milioni di euro a settimana, servizi esclusi. Venduto per oltre 300 milioni di dollari dopo la morte del suo storico proprietario Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, ha due elicotteri e un tender di 19 metri, una piscina e due minisottomarini. Ma a bordo di «Octopus», dove lavorano 42 persone dell’equipaggio, anche un cinema e uno studio di registrazione “vista mare” dove ha inciso anche Mick Jagger. Octopus ha uno scafo classificato “ice class”: può navigare sui mari ghiacciati. Inoltre ha in dotazione una camera iperbarica e un forno per cuocere la pizza (quando è al Polo, probabilmente). A Cagliari non l’avranno acceso di sicuro.( ma. mad. )

