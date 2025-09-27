VaiOnline
Molo Ichnusa.
28 settembre 2025 alle 00:56

In porto è tornato il mega yacht da cinquecento milioni di euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È tornato appena un anno dopo l’ultima volta. Stesso porto, Cagliari, stesso molo, quello Ichnusa. L’anno scorso era all’inizio dell’estate, quest’anno alla fine.

Il Luminance, lo yacht da mezzo miliardo di euro, in questi giorni domina sulla banchina del molo Ichnusa. Con i suoi 145 metri di lunghezza (e bandiera delle isole Cayman in bella vista), la “barca” del miliardario ucraino Rinat Akhmetov (fondatore e proprietario della holding di investimenti System Capital Management, che ha interessi in una varietà di settori, tra cui l'acciaio, l'energia e il settore immobiliare) è stata disegnata dallo studio monegasco di Espen Oino: lo stesso designer svedese che ha firmato anche il progetto del Crescent, un altro mega yacht che è sempre stato di casa nelle acque davanti a via Roma, fino a quando è stato sequestrato in porto a Barcellona (il proprietario sarebbe un presunto prestanome di Vladimir Putin).Inutile dire che a bordo regna il lusso: c’è di tutto, tra cui una grande piscina, una sala cinema, una sauna e una palestra attrezzata. Può ospitare fino a 30 ospiti e dispone di un equipaggio di 48 persone. Inoltre, è dotato di diversi tender e di una piattaforma per elicotteri. Costo di gestione? “Solo” 50 milioni di dollari all’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 