In porto è tornato il mega yacht da cinquecento milioni di euro 

È tornato appena un anno dopo l’ultima volta. Stesso porto, Cagliari, stesso molo, quello Ichnusa. L’anno scorso era all’inizio dell’estate, quest’anno alla fine.

Il Luminance, lo yacht da mezzo miliardo di euro, in questi giorni domina sulla banchina del molo Ichnusa. Con i suoi 145 metri di lunghezza (e bandiera delle isole Cayman in bella vista), la “barca” del miliardario ucraino Rinat Akhmetov (fondatore e proprietario della holding di investimenti System Capital Management, che ha interessi in una varietà di settori, tra cui l'acciaio, l'energia e il settore immobiliare) è stata disegnata dallo studio monegasco di Espen Oino: lo stesso designer svedese che ha firmato anche il progetto del Crescent, un altro mega yacht che è sempre stato di casa nelle acque davanti a via Roma, fino a quando è stato sequestrato in porto a Barcellona (il proprietario sarebbe un presunto prestanome di Vladimir Putin).Inutile dire che a bordo regna il lusso: c’è di tutto, tra cui una grande piscina, una sala cinema, una sauna e una palestra attrezzata. Può ospitare fino a 30 ospiti e dispone di un equipaggio di 48 persone. Inoltre, è dotato di diversi tender e di una piattaforma per elicotteri. Costo di gestione? “Solo” 50 milioni di dollari all’anno.

