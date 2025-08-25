In porto è l’ora dei traslochi 

Secondo l’Authority nel futuro del porto è prioritaria l’attenzione alla nautica da diporto, per la quale si prevede di realizzare tre scali di alaggio e varo sulla banchina di riva, fondamentali per l’opera di graduale trasferimento di parte della portualità dall’attuale porzione confinante col polo produttivo della Saipem. Altri interventi consistenti, fra tutti il banchinamento del molo di Levante esterno, per un valore stimato di 20 milioni di euro di investimento, saranno subordinati all’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale - vecchio di oltre quarant’anni - che, una volta conclusa la procedura di redazione del Documento di programmazione strategica di sistema, potrà prendere corpo.

Pianificazione futura

Gli ultimi interventi in ordine di tempo sono stati la manutenzione straordinaria della banchina di riva e la sistemazione delle briccole d’ormeggio del molo di levante. In più sono cominciati i lavori per potenziare l’impianto di illuminazione, vecchio di trent’anni. «Ma il prossimo triennio richiederà un particolare sforzo per il potenziamento dell’operatività del compendio portuale». L’Autorità di sistema portuale fa la radiografia allo scalo di Arbatax atteso da opere di profonda riqualificazione. Il Comune di Tortolì fa la sua parte e per giovedì pomeriggio ha convocato tutti gli operatori portuali e i portatori di interesse ai quali verrà presentato il Documento di programmazione strategica di sistema dell’Authority adottato lo scorso luglio dal Comitato di gestione. È il documento ufficiale che riguarda la pianificazione futura del nostro porto», spiega il sindaco, Marcello Ladu.In occasione dell’incontro, che si terrà nella sala consiliare fresca di ammodernamento, operatori e portatori di interesse avranno facoltà di depositare proposte e osservazioni che potranno essere valutate dall’amministrazione in vista della presentazione formale all’Authority del parere di competenza. «Confidiamo nella massima partecipazione», puntualizza il primo cittadino.

Il cronoprogramma

Secondo il Documento, al porto l’Authority procederà con la manutenzione dell’edificio ex Dogana che, una volta riqualificato, ospiterà un primo presidio dell’ente, in primis gli uffici della security portuale. Dopodiché, il cronoprogramma prevede la sistemazione dei piazzali del molo di ponente e il dragaggio del bacino di evoluzione. Una volta ottenuto il via libera per il finanziamento di 10 milioni di euro da parte del ministero dei Trasporti, l’Authority procederà al necessario intervento di riqualificazione e potenziamento dello stabile attualmente adibito a stazione marittima, l’eterna incompiuta.

