VaiOnline
Tortolì.
26 agosto 2025 alle 00:51

In porto è l’ora dei traslochi 

Tre scali di alaggio e varo da realizzare nella banchina di riva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Secondo l’Authority nel futuro del porto è prioritaria l’attenzione alla nautica da diporto, per la quale si prevede di realizzare tre scali di alaggio e varo sulla banchina di riva, fondamentali per l’opera di graduale trasferimento di parte della portualità dall’attuale porzione confinante col polo produttivo della Saipem. Altri interventi consistenti, fra tutti il banchinamento del molo di Levante esterno, per un valore stimato di 20 milioni di euro di investimento, saranno subordinati all’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale - vecchio di oltre quarant’anni - che, una volta conclusa la procedura di redazione del Documento di programmazione strategica di sistema, potrà prendere corpo.

Pianificazione futura

Gli ultimi interventi in ordine di tempo sono stati la manutenzione straordinaria della banchina di riva e la sistemazione delle briccole d’ormeggio del molo di levante. In più sono cominciati i lavori per potenziare l’impianto di illuminazione, vecchio di trent’anni. «Ma il prossimo triennio richiederà un particolare sforzo per il potenziamento dell’operatività del compendio portuale». L’Autorità di sistema portuale fa la radiografia allo scalo di Arbatax atteso da opere di profonda riqualificazione. Il Comune di Tortolì fa la sua parte e per giovedì pomeriggio ha convocato tutti gli operatori portuali e i portatori di interesse ai quali verrà presentato il Documento di programmazione strategica di sistema dell’Authority adottato lo scorso luglio dal Comitato di gestione. È il documento ufficiale che riguarda la pianificazione futura del nostro porto», spiega il sindaco, Marcello Ladu.In occasione dell’incontro, che si terrà nella sala consiliare fresca di ammodernamento, operatori e portatori di interesse avranno facoltà di depositare proposte e osservazioni che potranno essere valutate dall’amministrazione in vista della presentazione formale all’Authority del parere di competenza. «Confidiamo nella massima partecipazione», puntualizza il primo cittadino.

Il cronoprogramma

Secondo il Documento, al porto l’Authority procederà con la manutenzione dell’edificio ex Dogana che, una volta riqualificato, ospiterà un primo presidio dell’ente, in primis gli uffici della security portuale. Dopodiché, il cronoprogramma prevede la sistemazione dei piazzali del molo di ponente e il dragaggio del bacino di evoluzione. Una volta ottenuto il via libera per il finanziamento di 10 milioni di euro da parte del ministero dei Trasporti, l’Authority procederà al necessario intervento di riqualificazione e potenziamento dello stabile attualmente adibito a stazione marittima, l’eterna incompiuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 