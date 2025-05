In porto due navi, tremila croceristi in giro per la città 

Circa 2500 passeggeri sono sbarcati ieri mattina dalla Msc Orchestra, altri 700 sono invece scesi dalla lussuosa Crystal Serenity, entrambe ormeggiate sulle due sponde del Molo Rinascita. Tremila turisti in un colpo solo hanno invaso le strade della Marina, salendo poi prima nel largo Carlo Felice e poi dirigendosi verso Castello, per visitare la città nelle poche ore a disposizione. Entrambe, poi, sono ripartite dopo le 17: una diretta a Civitavecchia e l’altra in Tunisia per continuare le rispettive crociere.

Questanno, se le previsioni dovessero essere confermate, nel porto di Cagliari arriveranno complessivamente circa 290 navi da crociera, sfiorando – se non addirittura superando – la soglia dei 700mila turisti. Un dato che potrebbe battere anche la stagione lusinghiera del 2024, dove già si erano registrati numeri di tutto rispetto. Queste immense navi attraccano tutte al Molo Rinascita (Ovest, Est e Sud), visto che ha una profondità di 11 metri. Domani attraccherà in città la Costa Smeralda, poi il 28 la francese Le Dumont D’Urville, il 29 maggio la Marella Discovery, il giorno dopo l’Explora II e l’ultimo giorno del mese la Norwegian Breakaweay. Maggio si chiuderà, dunque, con una trentina di arrivi.

